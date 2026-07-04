دو طایفه از هرمزگان و کرمان پس از ۲۰ سال اختلاف به صلح رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی امامی، اظهار کرد: اختلافی که بیش از ۲۰ سال میان دو طایفه «وطنخواه» از بشاگرد هرمزگان و «برنیایی» از جنوب استان کرمان بر سر یک پرونده قتل وجود داشت، با تلاشهای گسترده، پیگیریهای مستمر و رویکرد صلحمحور دستگاه قضایی، سرانجام به صلح، گذشت و آشتی منجر شد.
وی افزود: این پرونده طی بیش از دو دهه موجب ایجاد اختلاف و کدورت میان دو طایفه شده بود و در جریان آن دو نفر جان خود را از دست داده بودند که با تکیه بر فرهنگ گذشت و بخشش و همکاری مسئولان قضایی، بزرگان، معتمدان و ریشسفیدان دو طایفه، این اختلاف پایان یافت.
رئیس دادگستری شهرستان جاسک، بیان کرد: تحقق این صلح حاصل همدلی و همکاری دستگاه قضایی شهرستان جاسک، دستگاه قضایی شهرستان بشاگرد، مسئولان قضایی استان کرمان و همچنین بزرگان و افراد تأثیرگذار دو طایفه بود که با سعهصدر و احساس مسئولیت، زمینه تفاهم و آشتی طرفین را فراهم کردند.
وی، اضافه کرد: این مراسم با حضور معتمدان، ریشسفیدان و مسئولان قضایی سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به میزبانی روستای نیکدشت شهرستان بشاگرد در شرقیترین نقطه استان هرمزگان برگزار شد و در نهایت این اختلاف دیرینه با صلح و سازش به پایان رسید.
حجتالاسلام والمسلمین امامی، تصریح کرد: فرهنگ صلح و سازش از ارزشمندترین آموزههای دین مبین اسلام است و گذشت از حق شخصی برای حفظ امنیت، آرامش و وحدت جامعه، اقدامی ماندگار و اثرگذار برای نسلهای آینده به شمار میرود.
وی، خاطرنشان کرد: این صلح تاریخی نشان داد که با تکیه بر قانون، خرد جمعی، نفوذ کلام بزرگان و تلاش مستمر دستگاه قضایی، حتی پیچیدهترین اختلافات و پروندههای قدیمی نیز میتواند بدون ادامه تنش و درگیری به آرامش، همبستگی و برادری ختم شود.
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