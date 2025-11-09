به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پورحسینی بعدازظهر یکشنبه در مدرسه پاییزه مدیریت خشکسالی اظهار کرد: تمرکز جمعیتی بالا در برخی مناطق، حتی با وجود بارش مناسب، امکان تأمین آب را دشوار کرده است؛ از این‌رو توزیع متعادل جمعیت با ظرفیت‌های زیرساختی، شغلی و بهداشتی از الزامات مدیریت بحران آب است.

وی افزود: برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی سبب شده حتی مناطقی که پیش‌تر وضعیت مطلوبی داشتند، اکنون با افت سطح آب و کاهش توان تأمین مواجه شوند.

مدیرکل مدیریت بحران همدان تأکید کرد: تأمین آب شرب شهر همدان از مجموعه‌ای از منابع شامل سدها، چاه‌ها، رودخانه‌های اطراف و طرح انتقال آب از استان‌های مجاور انجام می‌شود و کوچک‌ترین اختلال در یکی از این منابع، بحران‌آفرین است.

پورحسینی خاطرنشان کرد: کاهش نزولات جوی و مصرف بالای آب در بخش‌های مختلف، وضعیت منابع آبی را به نقطه هشدار رسانده و امروز تأمین پایدار آب شرب همدان نیازمند همکاری علمی، مدیریتی و فرهنگی است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف آب افزود: الگوی مصرف در جامعه همچنان بالا است و این موضوع باید به دغدغه فرهنگی تبدیل شود.

مدیرکل بحران استان همچنین یادآور شد: در دهه‌های گذشته برخی چاه‌های دشت‌های همدان دارای جریان طبیعی (آرتزین) بودند، اما اکنون بخش زیادی از آنها خشک شده و توان تأمین آب از دست رفته است.

پورحسینی با اشاره به ارتباط بحران آب با سایر بخش‌ها گفت: کاهش سطح سدها و افت منابع آبی به تعطیلی نیروگاه‌های برق‌آبی و تشدید بحران انرژی منجر شده است؛ بنابراین اصلاح فرهنگ مصرف آب و برق باید در اولویت سیاست‌های مدیریت بحران قرار گیرد.