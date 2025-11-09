جوادی: انسجام ملت در جنگ ۱۲ روزه معادلات قدرت های جهانی را برهم زد

محمدحسن جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پویش «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید»، اظهار کرد: امروز نه تنها ایران بلکه تمامی کشورها با جنگ ترکیبی استکبار جهانی که به دنبال ایجاد انحراف در ادراک و شناخت ملت‌ها هستند، مواجه بوده اما مردم ایران همواره به خصوص در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با انسجام و اقتدار ملی نشان دادند همانند همیشه این معادلات را برهم می‌زنند.

وی با بیان اینکه تحولات بین المللی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد موجی از بیداری ملت‌ها به تاسی و الگوگیری از انقلاب اسلامی در دنیا شکل گرفته است، گفت: امروز شاهد بیداری ملت‌ها هستیم و جهان تک قطبی دیگر وجود ندارد و نقش ایستادگی و اقتدار ملت ایران در این بیداری غیرقابل انکار است.

جوادی با اشاره به اینکه پویش «در مقابل ایران دوباره زانو می زنید» بازتعریفی از ایستادگی ملت ایران در تمامی دوره‌ها است، افزود: نگاهی به تاریخ و تمدن پرافتخار ایران نشان می‌دهد نه از زمان انقلاب اسلامی تاکنون بلکه در دوره‌های تاریخی متعدد همواره ملت ایران با تکیه بر تمدن، فرهنگ همواره توانسته‌اند دشمنان خود را به زانو در بیاورند.

جوانان با مطالعه تاریخ گذشته خود را بشناسند و ادراک کنند

این استاد جامعه شناس تاکید کرد: هر ملتی باید گذشته و تاریخ خود را بشاسند این پویش فرصت ارزشمندی با نقش آفرینی رسانه هاست تا نسل جوان ضمن آشنایی با هویت، فرهنگ، تمدن و تاریخ خود با گذشته پرافتخار خود همراه باشد.

جوادی مطالعه تاریخ گذشته ایران، علل و عوامل تأثیر گذار در پیروزی‌ها و شکست‌ها را زمینه‌ای برای احیای تمدن و اقتدار کشور دانست و گفت: باید وضعیت فعلی موجود کشور، تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف و قوت را به صورت واقعی بشناسیم تا بتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان با سلاح علم و عمل وارد میدان شویم.

وی موقعیت استراتژیک و سوق الجیشی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضعیت کم نظیر از دوره‌های تاریخی گذشته هخامنشینان، قاجار و… حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب شده همیشه سایه جنگ بر سرد مردم ایران باشد امروز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکلا نیز به دنبال تسلط بر منطقه است.

این استاد جامعه شناس با بیان اینکه ایران به دلیل ذخایر ارزشمند منابع طبیعی، نفت، گاز، تمدن غنی، موقعیت جغرافیایی کم نظیر در منطقه در چهارراه تمدن‌ها قرار دارد، گفت: امروز آمریکا و استکبار جهانی نیز به بهانه‌های واهی به دنبال تسلط بر این غنا و تمدن ایران است ولی مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه همانند سایر برهه‌های تاریخی نشان دادند ملتی آگاه و بابصیرت به مسائل روز خود هستند.

پویش «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» فرصتی برای بازتعریف هویت تاریخی است

جوادی عدالت طلبی، مبارزه با فساد، ایستادگی، ایثار را از ویژگی‌های تاریخی مردم ایران نام برد و تاکید کرد: در حوادث اخیر به خصوص جنگ ۱۲ روزه مردم ایران با انسجام و اقتدار ملی نشان دادند به خوبی می‌توانند از بحران‌ها سربلند بیرون بیایند و این پویش فرصتی برای بازتعریف این هویت فرهنگی ملت ایران به شمار می‌رود.

استاد جامعه شناس دانشگاه ارومیه دوستی و دشمنی در عرصه‌های بین المللی همیشگی نیست ایران عزیز امروز به دلیل زورگویی، چپاولگری کشورهای غربی و آمریکا دوستان زیادی در دنیا دارد، باید با استفاده از منافع مشترک با این کشورها سعی کنیم همانند همیشه معادلات کشورهای استکبار جهانی را برهم زنیم و توجه به استمرار چنین پویش‌هایی می‌تواند در این زمینه کمک حال باشد.

وی با بیان اینکه تاریخ ایران از غنای زیادی در عرضه‌های مختلف برخوردار است راه اندازی چنین پویش‌هایی می‌تواند در یادآوری مردم به خصوص نسل جوان برای تکیه بر غرور و انسجام ملی نقش آفرین باشد، گفت: برای تبیین این موضوع باید از قدرت رسانه و راه اندازی چنین پویش‌هایی بیش از پیش استفاده کرد.

پویش «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» با هدف بازنمایی عزت تاریخی و تقویت غرور ملی، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران آغاز شد؛ این پویش با رونمایی از مجسمه‌ای نمادین در میدان انقلاب تهران، تلاش دارد مفاهیم ایستادگی و هویت ایرانی را از طریق هنر شهری و روایت‌های تاریخی به جامعه منتقل کند.