کرمان میزبان ۵ بخش جشنواره تئاتر فجر شد؛ تأکید بر عدالت فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور هنری و استانداری کرمان، ۱۸ آبان در سالن جلسات معاونت امور هنری برگزار شد.

از حاضران در این برنامه می‌توان به محمدعلی طالبی استاندار کرمان، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری، رضا مردانی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مشاور عالی معاونت هنری و مدیرعامل انجمن نمایش، کوروش سلیمانی رئیس تئاترشهر، وحید فخر موسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر، نادر برهانی‌مرند، مریم کاظمی، نیلوفر جوانشیر، امین رهبر، عباس غفاری، محسن بابایی، حسین مسافر آستانه، رامتین شهبازی، نسیم ادبی و ... اشاره کرد.

مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

اجرای این برنامه را سجاد شفیعی عهده‌دار بود.

اهمیت برابری فرهنگی

ابتدا وحید فخرموسوی دبیر جشنواره بیان کرد: با برگزاری جلساتی که با استانداری کرمان شکل گرفت، ثمره آن منجر به برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در استان کرمان شد تا براساس تمایلات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که مبنی بر برابری فرهنگی در تمامی استان‌ها است عمل کرده باشیم.

برگزاری ۵ بخش جشنواره تئاتر فجر در استان کرمان

وی افزود: بنا است ۵ بخش از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در استان کرمان برگزار شود و قرار است که از ۲۲ تا ۲۵ دی، بخش پوستر و عکس، بخش رادیو تئاتر، بخش نمایشنامه نویسی، پژوهش و بخش بزرگداشت نام‌آوران تئاتر کشور در استان کرمان برگزار شود که از شبکه‌های استانی و ملی پخش خواهد شد. بنا به استقبال استان کرمان از این اتفاق، به این توافق رسیدیم که ۵ نمایش خیابانی از تهران در کرمان جهت اجرا حاضر شوند که به انضمام سهمیه ۲ نمایش خیابانی استان کرمان، شاهد ۷ اجرای خیابانی خواهیم بود.

موسوی ادامه داد: مهمانان ویژه این ۵ بخش نیز در تاریخ برگزاری در استان کرمان، حاضر می‌شوند.

جشنواره تئاتر فجر ویترین تئاتر کشور است

سپس قطب‌الدین صادقی مشاور دبیر جشنواره تئاتر فجر، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: جشنواره تئاتر فجر، ویترین تئاتر کشور است، بنا به همین موضوع، آثار باید از درجه کیفی درخوری برخوردار باشند. جشنواره ها تأثیرگذارند و آثار و ارزش‌های آنها وارد تئاتر حرفه‌ای می‌شوند، در نتیجه این اتفاق، به فرهنگی عمومی مردم کمک می‌کند.

درباب متمدن شدن؛ ۴ اصل ویل دورانت

وی افزود: ویل دورانت بر این باور بود که ۴ اصل سبب می‌شود تا مردم متمدن شوند؛ وجود نهادها و سازمان‌هایی برای اداره امور جمع، معیشت و کار، اخلاق و سنن و خلق فرهنگ و هنر. بسیار خوشحالم که در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور این فکر نهادینه شده است که باید مدیریت فرهنگی در تمامی استان‌ها اتفاق بیفتد. مدیریت فرهنگی بیانگر مدیریت سیاسی یک جامعه است. این اتفاق می‌تواند سبب ارتباط کرمان با دیگر استان‌ها و نقاط دیگر کشور شود که در نهایت همه این اتفاقات باعث می‌شود که دل‌ها به هم نزدیک‌تر شوند و شاهد پیشرفت فرهنگی در سطح کشور باشیم.

محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری، سخنران بعدی این نشست بود.

تمرکززدایی از پایتخت

احمدی ضمن خوشامدگویی به حضار، تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی که مدت‌ها بر جوامع‌ هنری حاکم بود که در ۲-۳ سال اخیر برطرف شده، تمرکز برگزاری جشنواره های ملی در پایتخت بود. از همین بابت بسیار از هنرمندان سایر استان‌ها دیده نمی‌شدند و در تلاش برای مهاجرت به تهران بودند. این اتفاق سبب خالی شدن قشر هنرمند در هر استان می‌شد. شعار دکتر صالحی در چند سال اخیر مبنی بر این موضوع بوده است که «ایران، تهران نیست» و ایشان بر این باورند بودند که هنرمندان سایر استان، به اندازه استان تهران توانایی‌های چشمگیری برای ارائه آثار هنری دارند.

تئاتر تاب‌آوری را عینیت می‌بخشد

وی افزود: توجه به استان‌ها چند سال است که جدی شده است و روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود. خوشبختانه آقای طالبی استاندار محترم کرمان ورای جایگاه سیاسی، شأنیت هنری دارند. در طی سال‌های گذشته ۲ بار افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در استانی خارج از تهران بود که در هر ۲ استان آقای طالبی استاندار بودند، اولی در یزد بود و دومی به امید خدا در کرمان خواهد بود. نسل ما تاب‌ آوری کمی دارد، یکی از راه‌های افزایش تاب‌ آوری همین هنر نمایش است. هرچقدر که میزان تاب‌ آوری در جامعه بیشتر باشد، عبور از بحران‌ها ساده‌تر می‌شود. در آثار کهن نیز این موضوع تاب‌آوری وجود دارد؛ در «شاهنامه» این موضوع به شکلی برجسته دیده می‌شود و هنر نمایش این توانمندی در تاب‌آوری را عینیت می‌بخشد.

امید به دیده شدن فرهنگ استان کرمان از دریچه جشنواره تئاتر فجر

در ادامه محمدعلی طالبی استاندار کرمان مطرح کرد: ما افتخار میزبانی افتتاحیه و بخش‌هایی از این جشنواره را داریم. امیدواریم که اتفاقات این‌چنینی در استان فرهنگ دوست کرمان ادامه پیدا کند. برگزاری این جشنواره در کرمان، می‌تواند گام خوبی در راستای تمرکززدایی از کرمان به حساب بیاید و بتواند هنر را به تمامی نقاط کشور ببرد و جامعه را در جغرافیای وسیع‌تری درگیر خود کند. ما برنامه مفصلی در جهت توسعه استان داریم که بخشی از این برنامه به توسعه فرهنگ و هنر تمرکز دارد. این موضوع می‌تواند به ارتقای فرهنگی گردشگری استان کرمان کمک کند، ما شعاری که برای سال آینده استان انتخاب کردیم تحت عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» است. امیدواریم که فرهنگ استان کرمان از دریچه این جشنواره مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: من معتقدم که بسیاری از استان‌های کشور قابلیت، برگزاری تمام بخش‌های یک جشنواره بین‌المللی را دارا هستند.

در ادامه احمدی نیز یادآور شد که از سال آینده جشنواره موسیقی نواحی به استان کرمان برمی‌گردد.

سپس تفاهم‌نامه میان معاونت امور هنری و استانداری کرمان به امضا رسید.

باید مبالغ جایزه بخش نمایشنامه‌نویسی را بالا ببریم

در ادامه نادر برهانی‌مرند، مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره، بیان کرد: جشنواره تئاتر «شهر» برای بخش نمایشنامه نویسی جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است، فکر می‌کنم باید تدبیری برای جوایز جشنواره در بخش نمایشنامه‌نویسی در نظر بگیریم که اگر از جشنواره‌های دیگر مبالغ بالاتری را برای جایزه اختصاص نمی‌دهیم، مبلغ پایین‌تری هم در نظر نگیریم.

پژوهش موضوعی طولانی‌مدت است

سپس رامتین شهبازی مدیر بخش پژوهش، یادآور شد: قطعا پژوهش بخش مهمی است و نیازمند طراحی طولانی‌مدت است و امیدوارم که از اکنون برای سال آینده اقدام کنیم.

سپس ادامه جلسه با پرسش و پاسخ اصحاب رسانه ادامه پیدا کرد.