عدیلی: ۴۰۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در حاشیه شهر زابل انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین عدیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ساماندهی و به سازی معابر محلات حاشیه‌نشین شهر زابل که از سال ۱۴۰۱ به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده، تاکنون با اجرای بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت در ۹ محله کم‌برخوردار این شهر به مرحله‌ای چشمگیر از پیشرفت رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، بیان کرد: طرح ساماندهی محلات حاشیه‌ای زابل با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت زندگی و رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار اجرا شده است و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع از معابر این محلات زیرسازی و آسفالت شده است.

عدیلی افزود: در سال جاری نیز حدود ۵۰ هزار مترمربع دیگر عملیات زیرسازی و آسفالت در محلاتی نظیر امیرآباد، حسن‌آباد، رسالت، بختیاری و میرحسینی به اجرا درآمده که نقش مؤثری در تسهیل عبور و مرور و ارتقای سیمای شهری این مناطق داشته است.

وی با اشاره به اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فازهای جدید طرح اظهار داشت: تلاش بنیاد مسکن بر این است که تا پایان سال، عملیات اجرایی در سایر محلات هدف نیز تکمیل و شاخص‌های خدمات شهری در این مناطق به سطح مطلوبی برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای سیاست‌های عدالت‌محور دولت در حوزه بازآفرینی شهری، طی دو سال گذشته طرح‌های متعددی را برای بهبود وضعیت معابر، زیرساخت‌های عمرانی و زیباسازی شهری در شهرهای زابل، زاهدان و ایرانشهر اجرا کرده است.