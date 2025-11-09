https://mehrnews.com/x39x7t ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶ کد مطلب 6648636 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶ بسته خبری شبانه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 9 MB کد مطلب 6648636 کپی شد مطالب مرتبط اجرای واکسیناسیون تب برفکی بیش از یک میلیون دام در جنوب شرق ۵ سال چشمانتظاری در پروژه مسکن ملی زاهدان؛ از وعدهها تا واقعیت عدیلی: ۴۰۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در حاشیه شهر زابل انجام شد بسته خبری شبانه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان پارسی: ۲۰۱کیلومتر بزرگراه و جاده از هامون تا مکران به بهره برداری رسید بسته خبری شبانه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری نوزدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
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