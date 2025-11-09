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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

بسته خبری شبانه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان

بسته خبری شبانه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ می پردازیم.

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کد مطلب 6648636

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      این سلسله بسته های شبانتون خیلی خوبه

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