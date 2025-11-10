به گزارش خبرنگار مهر، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس و در جریان بررسی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: گزارش امور تولیدی و زیربنایی شامل تلفیق گزارش فصول ۷ تا ۱۳ با عناوین امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه مدیریت منابع آب، انرژی، صنعت و معدن و رشد تولید و توسعه مسکن و گذر ترانزیت و اقتصاد دریا محور و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقابتی دیجیتال است که در مجموع شامل ۳۵ ماده است.

وی بیان کرد: فصل هفتم قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع امنیت غذایی و ارتقای تولید کشاورزی شامل ۵ ماده و ۳۹ تکلیف است. ارزیابی عملکرد تکالیف این فصل نشان دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار کشاورزی و ایمنی غذایی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از احکام به دلایلی مانند کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم حمایت دستگاه ستادی و اقتصادی و عدم سازماندهی مناسب درون بخشی عملکرد پایینی داشته‌اند.

وی ادامه داد: افزایش بهره‌وری در واحد حجم تولید و صید محصولات شیلاتی، تولید محصولات گلخانه‌ای، سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی، توسعه کشاورزی زمینی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله سنجه هایی هستند که نسبت به سال پایه دارای عملکرد مثبت بوده‌اند.

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