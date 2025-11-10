  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

کاستی‌های اجرایی در برنامه هفتم؛ حوزه کشاورزی عقب‌تر از اهداف

کاستی‌های اجرایی در برنامه هفتم؛ حوزه کشاورزی عقب‌تر از اهداف

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف برنامه هفتم در حوزه خودکفایی پایدار کشاورزی و ایمنی غذایی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس و در جریان بررسی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: گزارش امور تولیدی و زیربنایی شامل تلفیق گزارش فصول ۷ تا ۱۳ با عناوین امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه مدیریت منابع آب، انرژی، صنعت و معدن و رشد تولید و توسعه مسکن و گذر ترانزیت و اقتصاد دریا محور و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقابتی دیجیتال است که در مجموع شامل ۳۵ ماده است.

وی بیان کرد: فصل هفتم قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع امنیت غذایی و ارتقای تولید کشاورزی شامل ۵ ماده و ۳۹ تکلیف است. ارزیابی عملکرد تکالیف این فصل نشان دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار کشاورزی و ایمنی غذایی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از احکام به دلایلی مانند کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم حمایت دستگاه ستادی و اقتصادی و عدم سازماندهی مناسب درون بخشی عملکرد پایینی داشته‌اند.

وی ادامه داد: افزایش بهره‌وری در واحد حجم تولید و صید محصولات شیلاتی، تولید محصولات گلخانه‌ای، سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی، توسعه کشاورزی زمینی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله سنجه هایی هستند که نسبت به سال پایه دارای عملکرد مثبت بوده‌اند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

کد مطلب 6650668
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها