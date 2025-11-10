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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

اهدای خون را حتی درشرایط آلودگی هوا فراموش نکنید

اهدای خون را حتی درشرایط آلودگی هوا فراموش نکنید

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها از شهروندان خواست تا در این شرایط هم اهداکننده خون باشند و از بیماران حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، شهرام میرزایی ضمن اعلام این مطلب پاییز را در برخی از استان‌ها آغاز سرما و افزایش آلودگی هوا دانست و تاکید کرد: نیاز به خون همیشگی است و خصوصاً برای بیماران خاص مثل هموفیلی و تالاسمی باید تحت هر شرایطی خون و فرآورده مورد نیاز تأمین شود.

معاون اجتماعی سازمان، خون را بدون جایگزین دانست و افزود: با آغاز روزهای سرد، بیماری‌های فصلی نیز شدت می‌یابد و شهروندان تا مدتی از اهدای خون معاف می‌شوند. با تجربه‌ای که در سالیان پیشین داشته‌ایم باید با ذخایر مناسب خون برای شرایط این فصل، آماده خدمت رسانی به بیماران باشیم.

میرزایی از شهروندان خصوصاً بانوان که سهم کمی از اهدای خون را به خود اختصاص داده‌اند و جوانان که نسل آینده حامیان سلامت هستند خواست تا در این روزها برای نجات بیماران آستین بالا بزنند و حضور پر رنگ تری در مراکز و پایگاه‌های اهدای خون داشته باشند.

کد مطلب 6650939
زهرا ناری

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