۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

در سفرهای پایان تابستان اهدای خون را فراموش نکنید

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به روزهای پایانی تابستان و اوجگیری سفرها در روزهای تعطیل از هموطنان خواست اهدای خون را نیز در برنامه های خود در این روزهای گرم قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن تبریک به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و ضمن تقدیر و تشکر از اهدا کنندگان خون که در تمامی روزهای سال خصوصاً در بحرانها و شرایط دشوار جوی اهدای خون را در اولویت خود قرار می دهند، گفت: به زودی روزهای تابستان به پایان می رسد و بسیاری از خانواده ها این روزها را مغتنم می شمارند و تا قبل از بازگشایی مدارس به سفر می روند خصوصاً که توالی روزهای تعطیل رسمی شرایط مناسبی برای سفر فراهم می کند اما نیاز به خون همیشگی است و خوب است مردم شریفمان همچون همیشه در این روزهای پایان تابستان نیز اهدای خون را در برنامه خود قرار دهند.

معاون اجتماعی سازمان همچنین اعلام کرد: در تمامی روزهای تعطیل مراکز اهدای خون طبق ساعات و شرایط اعلام شده در سایت های انتقال خون استانی فعال است و شهروندان می توانند با اطلاع از نزدیکترین مرکز فعال به محل زندگی یا اقامت خود، با اهدای خون از بیماران حمایت کنند.

