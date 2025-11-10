ساماندهی مسائل خبرنگاران کهگیلویه وبویراحمد با ایجاد شورای عالی رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس رضایی ظهر دوشنبه در نشست شورای اندیشه‌ورز بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وظیفه این سازمان در حوزه هم‌اندیشی مسائل فرهنگی و رسانه‌ای، بر لزوم توجه به معیشت اصحاب رسانه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خبرنگاران به‌رغم خدمات گسترده در مناسبت‌های مختلف، از کمترین حمایت‌های مالی برخوردارند، اظهار کرد: «متأسفانه رغبت برای پیوستن به حوزه خبرنگاری روزبه‌روز کمتر می‌شود و دلیل اصلی آن مشکلات معیشتی است.»

مسئول سازمان بسیج رسانه استان از تدوین طرح «خبرنگار یار» خبر داد و افزود: در این طرح، ظرفیت ادارات و سازمان‌ها برای حمایت از خبرنگاران احصاء و برای آموزش و بهبود معیشت آنان اقدام می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی تشکیل «شورای عالی رسانه استان» برای پایش و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها خبر داد و بیان کرد: در این شورا، رسانه‌های برتر تشویق و در صورت لزوم، با رسانه‌های مغایر با فضای امیدبخشی جامعه، برخورد قانونی می‌شود.

سرهنگ رضایی با تقدیر از همکاری‌های آموزش و پرورش، خواستار استفاده از ظرفیت‌های این دستگاه فرهنگی برای تقویت حوزه رسانه شد.