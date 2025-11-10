قرائت حدیث کساء برای رفع مشکلات دنیایی بسیار مؤثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به ایام فاطمیه، حضرت زهرا سلاماللهعلیها را بانویی بیبدیل و بینظیر در میان بانوان عالم توصیف کرد و اظهار کرد: اگرچه حضرت فاطمه سلام الله علیها پیامبر رسمی یا امام نیستند، اما تمام مقامات علم، تقوا، عصمت، شجاعت و طهارت که در وجود یک معصوم هست، در وجود این شخصیت بزرگوار تجلی پیدا کرده است.
وی با اشاره به آیات فراوان قرآن کریم درباره حضرت زهرا (س) و روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین، افزود: پیامبر فرمودند: اگر همه زیباییها، حسن، جمال و کمال، هر آنچه که به آن زیبایی و جلوه گفته میشود، قرار بود در قالب یک شخص تجسم یابد، آن شخص فاطمه (س) بود؛ بلکه فاطمه از حسن و جمال نیز بالاتر است، زیرا منشأ و آفریننده خوبیهاست.
فرحزاد با نقل سخنانی از بزرگان و علمای شیعه از جمله آیتالله بهادری، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله بهاءالدینی و آیتالله فاضل لنکرانی، به جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) در منظومه معرفتی شیعه اشاره کرد و گفت: یکی از مراجع بزرگوار فرمودند: ما بالاترین مقام را مقام رضا میدانیم؛ و حضرت زهرا (س) در مقام رضا و غضب، بهگونهای است که خداوند میفرماید: غضب فاطمه، غضب من است و رضای فاطمه، رضای من.
وی با اشاره به پویش مردمی «برای مادرم زهرا (س) که توسط آستان مقدس قم راهاندازی شده، از عموم مردم خواست تا همانند ایام غدیر، در ایام فاطمیه نیز فعال باشند و از خود بپرسند: «برای حضرت زهرا چه کردهام؟
فرحزاد افزود: شفاعت از همینجا آغاز میشود. اطعام، نصب پرچم، عزاداری، موکب، ایستگاه صلواتی، شرکت در دستهجات عزاداری، همه اینها قدمهایی برای حضرت زهراست. کسی که برای حضرت زهرا قدم بردارد، قطعاً خدا، پیامبر، امامان معصوم و همه خوبان عالم از او خشنود خواهند شد.
وی حدیث کساء را یکی از بهترین وسایل قرب به خدا دانست و گفت: آیتالله بهجت فرمودند: جملات حدیث کساء معجزه است. حتی اگر کسی جلسهای نداشته باشد، خودش تنها بخواند، ملائکه حاضر میشوند و حاجاتش برآورده میگردد.
فرحزاد با اشاره به بحران خشکسالی در منطقه و جهان، تأکید کرد: احیای حدیث کساء در خانهها، نهتنها برای آخرت، بلکه برای دنیای ما نیز مؤثر است؛ برای رفع هم و غم، بیماریها، خشکسالی و دفع دشمنان با به اهل بیت علیهم السلام متوسل شویم و حدیث کساء یکی از بهترین روشهای توسل و حاجت گرفتن از اهل بیت علیهم السلام است.
نظر شما