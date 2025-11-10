به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله رضایی، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سنندج با اشاره به نزدیک شدن به هفته کتاب، از مجموعه برنامههای متنوعی خبر داد که با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقای سرانه کتابخوانی در سنندج برگزار خواهد شد.
وی این اقدامات را گامی مهم در جهت تثبیت جایگاه سنندج به عنوان پایتخت کتاب ایران دانست.
رضایی بیان کرد: سنندج به عنوان پایتخت کتاب ایران باید نقش پیشرو در توسعه فرهنگ مطالعه را ایفا کند و هرگونه اقدام در این مسیر باید به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ به عنوان زیرساخت اصلی توسعه شهری و اجتماعی، افزود: اعضای شورای شهر همواره نگاه ویژهای به مسائل فرهنگی داشتهاند و اقدامات ما در حوزه فرهنگ، بخش مهمی از برنامههای توسعه شهری را تشکیل میدهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج همچنین از اجرای برنامههای مختلف به مناسبت هفته کتاب خبر داد و گفت: این برنامهها شامل تقویت کتابخانههای پارکی، بازدید از مدارس به عنوان مبدأ ترویج کتابخوانی، سرکشی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ارزیابی کیفی کتابخانههای سطح شهر و حمایت از برگزاری نمایشگاه کتاب خواهد بود.
رضایی بر اهمیت سرمایهگذاری در نسل آینده تاکید کرد و گفت: کودکان و نوجوانان کلید پیشرفت آینده هر کشور هستند و تمرکز اصلی ما باید بر تقویت بنیانهای فرهنگی و کتابخوانی در میان نسل جوان باشد، تا در آیندهای نزدیک شاهد تحولی چشمگیر در جامعهمان باشیم.
وی گفت: همکاری با آموزشوپرورش در این مسیر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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