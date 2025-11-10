پلیس: کنترل خودروهای دودزا در غرب استان تهران تشدید می شود

سرهنگ علی اسفندانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش آلودگی هوا و نقش وسایل نقلیه دودزا در تشدید این معضل، پلیس راه غرب استان تهران برنامه ویژهای را برای کنترل و برخورد با خودروهای دارای نقص فنی و فاقد معاینه فنی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در این طرح، خودروهایی که در حین کنترل میدانی دارای نقص فنی محرز باشند، توقیف و به تعمیرگاه مجاز منتقل خواهند شد و پس از رفع نقص امکان ترخیص آنها فراهم میشود.
رئیس پلیس راه غرب استان تهران همچنین از آغاز دورههای آموزشی برای رانندگان ناوگان عمومی خبر داد و گفت: تخلفات و رفتارهای پرخطر برخی رانندگان ناوگان عمومی از عوامل اصلی حوادث جادهای و نارضایتی مردم است. آموزش و فرهنگسازی در کنار برخورد قانونی میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و آلودگی هوا داشته باشد.
اسفندانی در پایان تأکید کرد: پلیس راه در کنار سایر دستگاههای اجرایی، با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش آلودگی هوا، نظارتها و گشتهای خود را در محورهای غرب استان تهران تشدید کرده است.
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