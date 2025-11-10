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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

فاضل: ساماندهی نوبت‌دهی یکی از مهمترین دستاوردهای نظام ارجاع است

فاضل: ساماندهی نوبت‌دهی یکی از مهمترین دستاوردهای نظام ارجاع است

کاشان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ساماندهی نوبت‌دهی یکی از مهمترین دستاوردهای نظام ارجاع است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فاضل پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای نظام ارجاع اظهار کرد: کنترل هزینه‌ها و تحقق عدالت در سلامت با اجرای دقیق نظام ارجاع عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در کشورهای پیشرفته اجرایی شده است، ابراز کرد: ساماندهی نوبت‌دهی و حذف سرگردانی بیمار یکی از مهمترین دستاوردهای نظام ارجاع است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در اجرای نظام ارجاع کنترل هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان و ارائه خدمات عادلانه به اقشار آسیب‌پذیر مورد تأکید است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در اجرای این طرح گفت: در این کشورها بیمار ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می‌کند و اگر نیاز به درمان در مراحل بیشتری داشته باشد به پزشک متخصص ارجاع می‌شود.

فاضل با اشاره به اجرای این طرح در کاشان خاطرنشان کرد: در سطح اول اجرای این طرح ابتدا بیمار به مراکز بهداشتی مراجعه و توسط پزشک عمومی معاینه می‌شود و در صورت نیاز بیمار در سطح بعدی برای دریافت خدمات تخصصی به کلینیک‌های دانشگاهی ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کلینیک تخصصی اخوان کاشان در نوع خود بزرگترین و یکی از نمونه‌های عالی در سطح کشور است، گفت: روزانه بین یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ بیمار به این مرکز مراجعه می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه در این کلینیک ۳۵ تا ۴۰ پزشک متخصص و فوق تخصص مشغول به خدمت هستند، افزود: تعرفه خدمات در این کلینیک به صورت دولتی یعنی حدود ۳۶ هزار تومان برای متخصصین و حدود ۴۴ هزار تومان برای فوق تخصص‌ها است که این تعرفه‌ها برای بیمارانی است که بیمه هستند.

کد مطلب 6651150

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