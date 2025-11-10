دختران کاراته ناشنوایان روی آخرین تاتامی آماده سازی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دختران المپیکی کاراته ناشنوایان که تاکنون ۱۹ مرحله اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای المپیک پشت سر گذاشتهاند امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) در کمپ تیمهای ملی فدراسیون مستقر میشوند تا از روز سه شنبه بیستمین و آخرین اردوی آماده سازی خود پیش از اعزام به این بازیها را تشکیل دهند.
اردونشینان کاراته دختران ناشنوا به این شرح هستند:
کومیته
* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)
* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)
* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)
* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)
کاتا
*مهناز حسن زاده
* مژده مردانی
* سمیرا ابوالحسنی
سیده مژگان موسوی که در رقابتهای درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.
دختران المپیکی کاراته ناشنوا تا ۲۳ آبان زیر نظر فرحناز ارباب و شادی جعفری زاده (سرمربی و مربی) پیگیر تمرینات شأن خواهند بود و بعد از آن عازم محل برگزاری بازیهای المپیک میشوند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
نظر شما