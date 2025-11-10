علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در نشست مدیران کل روابط عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت کشور با اشاره به ظرفیت روابط عمومی‌های استانداری‌ها گفت: روابط عمومی‌ها می‌توانند نقش مهمی در ارائه تحلیل‌های مناسب به مدیران سیاسی داشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور بزرگترین آسیب برای یک نظام سیاسی را کاهش سرمایه اجتماعی و فاصله گرفتن از مطالبات اکثریت جامعه دانست و افزود: روابط عمومی‌ها باید با در دست داشتن نبض جامعه، در جهت‌دهی و تنظیم سیاست‌های مدیران نقش فعال‌تری ایفا کنند تا فاصله‌ای بین سیاست‌های مدیران و مطالبات عمومی شکل نگیرد.

زینی‌وند گفت: افکار عمومی صرفاً با سیاست‌های اعلامی، اهداف و برنامه‌های نهادهای رسمی ساخته نمی‌شود؛ آنچه به افکار عمومی عرضه می‌شود باید با سلایق و علایق مردم متناسب باشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: شکل‌دهی به گفتمان بسیج‌کننده یکی از وظایف اصلی روابط عمومی‌هاست که می‌تواند نقش مهمی در حفظ انسجام ملی ایفا کند.

در ادامه محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نکاتی را در خصوص موضوعات اجرایی انتخابات پیش رو در اردیبهشت سال آتی مطرح و گزارشی از اقدامات به‌عمل آمده توسط ستاد انتخابات کشور ارائه کرد.

وی همچنین نکاتی را در خصوص زمانبندی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه کرد.

توسعه نظام اطلاع‌رسانی از مرز تا مرکز با محوریت روابط عمومی استانداری‌ها

در ادامه این نشست، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مهمترین بازوهای اجرایی دبیرخانه این شورا، روابط عمومی‌های استانداری‌های سراسر کشور است.

وی با اشاره به گلایه‌های به حق مردم در خصوص ناترازی‌ها که از گذشته تجمیع شده گفت: تلاش‌های بی‌وقفه برای رفع ناترازی‌ها ادامه دارد و ما امروز ناگزیر از انتخاب‌های اجباری هستیم، اما باید از امید اجتماعی صیانت کنیم.

گلزاری، انتخابات را معیاری برای امید اجتماعی دانست و اظهار کرد: از وظایف مهم ما و شما، تقویت سرمایه و امید اجتماعی در مواجهه با مشکلات است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت مجموعه روایت‌های کوچک را خالق تصاویر کلان دانست و افزود: باید به فعال‌سازی رسانه‌های محلی و شکل‌دهی به روایت‌ها کمک کنیم.

وی امیدآفرینی به همراه صداقت را ویژگی اصلی روایت قدرت دانست و گفت: «عدالت» و «آینده» دو مؤلفه اصلی گفتمان رئیس جمهور بوده و در همه برنامه‌های ایشان اعم از توسعه دریامحور، کریدورها، محیط زیست، آموزش و… پیوند این دو مؤلفه مشهود است.

در این نشست همچنین حبیب‌الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور، نکاتی را در خصوص سفرهای استانی رئیس‌جمهور و الزامات تبیین و انعکاس نتایج آن به مردم شریف بیان کرد.

در پایان، حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، پس از شنیدن نکات و نقطه‌نظرات مدیران کل روابط عمومی حاضر در نشست گفت: مدیریت تصویر عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه، در شکل‌گیری تصویر عمومی دولت نزد مردم نقش به‌سزایی دارد.

خواجه‌نژاد ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره اقدامات صورت‌گرفته توسط استانداران می‌بایست با کمیت و کیفیت بالاتری به اطلاع مردم رسانده شود.

مشاور وزیر کشور در این نشست با اشاره به لزوم توسعه ارتباط با رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی گفت: لازم است از ایده‌های خلاقانه برای ساخت برنامه‌ها و محتواهای رسانه‌ای بهره جست و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و روانشناختی مخاطب هدف این برنامه‌ها را طراحی کرد.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور ضمن تأکید بر اهمیت و ظرفیت روابط عمومی‌ها در استان‌ها اظهار داشت: علاوه بر پوشش خبری مناسب اقدامات ستادهای انتخابات استانی، باید ظرفیت و تأثیرات شوراها و مدیری شهری شایسته برای مردم بازگو شود.

خواجه‌نژاد در پایان ضمن تشکر از زحمات مدیران کل روابط عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه گفت: چارچوب جدیدی برای ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها طراحی شده که به زودی ابلاغ خواهد شد و از طریق آن میزان تغییرات عملکردی هر استانداری یا سازمان نسبت به سال قبل همان استانداری یا سازمان مقایسه می‌شود.