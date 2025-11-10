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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

پیروزی بی دردسر تیم ملی والیبال ایران مقابل چاد

پیروزی بی دردسر تیم ملی والیبال ایران مقابل چاد

تیم ملی والیبال ایران موفق شد در بازیهای کشورهای اسلامی تیم ملی چاد را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، تیم ملی والیبال ایران چهارمین بازی خود در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پیروزی۳ بر صفر و یک‌طرفه پشت سر گذاشت؛ ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹و ۲۵ بر ۱۹.

پیمان اکبری در این بازی به نفرات اصلی‌اش استراحت داد و بیشتر بازیکنان ذخیره را به زمین فرستاد. علی رمضانی، عیسی ناصری، پویا آریاخواه، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی و علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی شروع کننده این دیدار بودند. اکبری احسان دانش‌دوست به عنوان لیبرو به زمین رفت.

ایران که پیش از این بحرین، قطر و ترکیه را شکست داده است، روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی با عربستان، میزبان بازی‌ها روبه و می‌شود. تیم‌های اول و دوم گروه در فینال وتیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی برای رفتن روی سکو رقابت می‌کنند.

کد مطلب 6651504
بهنام روان پاک

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