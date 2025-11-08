تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف میان فدراسیون و مردم ترکمن‌ صحرا بودند

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، میلاد تقویدر واکنش به برخی شایعات مطرحشده پیرامون اختلاف فدراسیون با مرحوم صابر کاظمی اظهار داشت: افرادی که در فضای والیبال فعالیت دارند بهخوبی از واقعیت ماجرا آگاهند. متأسفانه برخی شایعات در این زمینه مطرح شد، اما حقیقت چیز دیگری است. مرحوم صابر کاظمی هرگز از سوی فدراسیون محروم نشد. پروندهای در کمیته انضباطی وجود داشت که به دلیل عدم ارائه مستندات، حکم دو سال محرومیت صادر شد، اما تنها یک هفته بعد، در جلسهای با حضور من و آقای قائمی در کمیته استیناف، این حکم بهطور کامل تعلیق شد و عملاً بیاثر گردید.
رئیس فدراسیون والیبال در ادامه افزود: سال گذشته مرحوم کاظمی با تیم جاکارتای اندونزی قرارداد امضا کرد. در حالی که آقایان خطیبی و اکبری میتوانند شهادت دهند که پیش از آن قرار بود او به عنوان بازیکن تیم پیکان فعالیت کند. با این حال باشگاه اندونزیایی در نهایت مجوز بازی او را صادر نکرد. پس از پایان قراردادش، به دلیل اینکه تیم استقلال گنبد بسیار دیر تشکیل شد و پیشنهاد این تیم نیز دیر به دستش رسید، مرحوم کاظمی با باشگاه الریان قطر قرارداد بست.
تقوی در پایان تصریح کرد: بسیار روشن است که فدراسیون والیبال همیشه نگاه ویژه و احترامآمیزی به مردم گنبد و منطقه ترکمنصحرا داشته است. متأسفانه عدهای سودجو و مغرض تلاش کردند با انتشار شایعات بیاساس، میان فدراسیون و مردم شریف و نجیب ترکمنصحرا فاصله ایجاد کنند، اما همه میدانند که چنین ادعاهایی کاملاً بیپایه است و ارتباط فدراسیون با این عزیزان همواره صمیمانه و بر پایه احترام متقابل بوده است.
