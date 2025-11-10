رونمایی از ۳ اثر تازه در حوزه خاطرات دفاع مقدس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سه عنوان کتاب خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس با حضور سردار حاج مرتضی کشکولی، فرمانده قرارگاه صاحبالزمان (عج)، روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان لرستان برگزار میشود.
در این آئین فرهنگی، از سه اثر تازه در حوزه خاطرات شفاهی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با عنوانهای «بلدچی؛ خاطرات رزمنده حاج اسماعیل سپهوند» (جلد سوم)، «جنگ شوخی نیست؛ خاطرات رزمنده جانباز نعمتالله قلائی» و «پیک بدون پلاک؛ خاطرات رزمنده جانباز احمد لک» رونمایی خواهد شد.
این آثار، گوشههایی از حماسهآفرینی و رشادتهای رزمندگان لرستانی را روایت میکنند و توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان گردآوری و تدوین شدهاند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آئین با حضور جمعی از رزمندگان، نویسندگان، فعالان فرهنگی و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار میشود.
مراسم رونمایی از این سه کتاب، روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح، در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی استان لرستان برگزار خواهد شد.
مسئولان حوزه هنری لرستان هدف از برگزاری این برنامه را گامی در مسیر حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت عنوان کردهاند.
به گفته آنان، تولید و انتشار اینگونه آثار، فرصتی است تا نسل امروز با روایتهای صادقانه رزمندگان آشنا شود و ارزشهای دوران دفاع مقدس در قالب هنر و ادبیات ماندگار بماند.
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