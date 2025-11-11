به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد فرخی صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به پیش‌رو بودن فصل سرد زمستان، بیان کرد: برخی از محورهای استان در فصول سرد با بارش فراوان برف و یخبندان مواجه می‌شوند که نیاز است برای جلوگیری از مسدود شدن این مسیرها پیش از شروع سرما تمهیداتی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط جوی، عوامل راهداری استان در آماده‌باش هستند و در صورت نیاز به کاربران جاده‌ای خدمات‌رسانی می‌کنند، گفت: طی بازدید از راه‌ها و راهدارخانه‌های استان، وضعیت میزان ذخیره‌سازی شن و نمک در سوله‌ها و همچنین تجهیزات راهداری زمستانه مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی ادامه داد: میزان شن و نمک مورد نیاز در طرح راهداری زمستانی ۱۴ هزار تن بوده که تاکنون ۱۲ هزار تن شن و نمک به موجودی انبارها اضافه شده است.

فرخی با بیان اینکه برای خدمت‌رسانی، ۳۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری و ۳۸ مجتمع خدماتی-رفاهی آماده شده و در خدمت کاربران جاده‌ای خواهند بود، افزود: ۱۸۰ نفر راهدار با ۱۵۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۳۰ اکیپ راهداری در طرح راهداری زمستانی وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را برعهده دارند.