میزان تحقق برنامه هفتم با اختلاف آماری مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به ارائه توضیحاتی درباره میزان تحقق برنامه هفتم پرداخت.

وی با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده گفت: بر اساس گزارش معاون نظارت مجلس، ۳۷ درصد برنامه محقق شده، در حالی که رئیس سازمان برنامه ۶۷ درصد تحقق اعلام کرده است. وزارت صنعت نیز به اجرای نزدیک به ۸۰ درصدی برنامه اشاره دارد، اما برآورد کمیسیون ۲۹ درصد و در بخش معدنی ۱۸ درصد است.

قاضی‌زاده هاشمی دلیل این اختلاف را عدم ارائه گزارش‌های واقعی و تفاوت در دیدن صحنه عمل و واقعیت عنوان کرد و افزود: اعداد و ارقامی که صرفاً برای گزارش‌های صوری تهیه می‌شوند، باعث ایجاد تناقض آماری شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عرصه تولید تحت تأثیر پارامترهایی مانند تعهدات ارزی است، اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۶ میلیارد دلار صف تخصیص وجود دارد و تولیدکنندگان در همه عرصه‌ها بین تالارها و نرخ‌های ترجیحی و دستوری سردرگم هستند که این صف تخصیص تورم ایجاد می‌کند.

وی همچنین به وضعیت منابع بانکی و ریالی اشاره کرد و گفت: شفافیت در منابع بانکی و ریالی وجود ندارد و میزان سهم تولید از این منابع کاهش یافته است. بسیاری از سنجه‌های برنامه به اذعان دولت، قابل اجرا نیستند و این مسائل اثر خود را در حوزه تولید پتروشیمی، فولاد و صنایع سنگین نشان داده است.

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خودرو، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ تولید داخلی خودرو ۹۸۰ هزار دستگاه بود که با هدف یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه فاصله دارد. در واردات نیز تنها ۳۸ هزار دستگاه خودرو وارد شده، در حالی که هدف ۹۰ هزار دستگاه بود. همچنین تسهیلات لازم برای خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص نیافته و قانون مجلس درباره خودروهای کارکرده اجرا نشده است.

وی درباره وضعیت حوزه معدنی و انرژی نیز گفت: سازمان محیط زیست همچنان در مسیر فعالیت‌های معدنی سنگ‌اندازی می‌کند و قطعی برق و گاز در صنایع باعث کاهش تولید شده است. وزارت نیرو نیز تعهدات خود را در این زمینه اجرایی نکرده است.

نماینده مردم فریمان در مجلس در پایان به مشکلات سامانه‌های حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۸۱ سامانه فعال داریم که لازم است این سامانه‌ها در قالبی شفاف برای مردم ارائه شود.