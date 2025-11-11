جمعیت جوان پشتوانه اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عابدی ظهر سه شنبه در نشست «بازخوانی نگاه رهبری به مسئله‌مندی جمعیت» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر فرهنگ‌سازی و اقناع نخبگانی با تبیین جایگاه مسئله جمعیت در گفتمان انقلاب اسلامی اظهار کرد: طبق آیات نورانی قرآن کریم، یکی از عوامل ایجاد هیبت و ترس در دل دشمنان اسلام، کثرت جمعیت و حضور پررنگ نیروهای جوان در جامعه است.

دبیر کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات متعدد خویش به این حقیقت اشاره کرده‌اند که جمعیت جوان، توان دفاعی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را شکل می‌دهد و پشتوانه اصلی اقتدار ملی به شمار می‌آید و برای بسیاری از کشورها جمعیت ارزش اجتماعی سیاسی و بین المللی ایجاد کرده است و آن را رکن قدرت ملی می‌دانند.

حجت الاسلام عابدی عنوان کرد: نگاه رهبر انقلاب به مسئله جمعیت، نگاهی چندبعدی، آینده‌پژوهانه و مسئولانه است و معظم‌له علاوه بر بعد سیاسی و امنیتی، به حوزه علمی و پژوهشی، اقتصادی، سلامت، بهداشت و رفاه اجتماعی نیز توجه دارند و به همین دلیل در سال ۱۳۹۴ به‌صورت عمومی هشدار دادند که سیاست‌های پیشین در جلوگیری از افزایش جمعیت که در گذشته اتخاذ شده بود، به‌درستی اصلاح و متوقف نشده است.

دبیر کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه امام خمینی (ره) اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که سیاست صحیح جمعیتی باید با تقویت نظام تأمین اجتماعی، ارتقای خدمات درمانی، توسعه مراقبت‌های مادر و کودک و حمایت‌های ساختاری از خانواده همراه باشد تا خانواده‌ها با امنیت روانی و اطمینان از آینده، به فرزندآوری رغبت پیدا کنند.

حجت‌الاسلام عابدی با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر انقلاب درباره پیامدهای کاهش نرخ باروری، گفت: رهبری بارها این مسئله را «هشدار جدی و خطر واقعی برای آینده کشور» دانسته و تأکید کرده‌اند که فرهنگ‌سازی در این موضوع تعطیل است و باید به‌صورت جدی احیا شود ضمن اینکه مسئله جمعیت تنها یک موضوع زیستی نیست، بلکه مسئله‌ای است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که بر همین اساس، ایشان تشکیل خانواده، ترویج ازدواج آسان و رفع موانع غیرضروری سر راه جوانان را یکی از سیاست‌های کلیدی نجات‌دهنده کشور از بحران جمعیتی دانسته‌اند.

وی افزود: با لحاظ نقش ایجابی جمعیت در پیشرفت علمی، اقتصادی و تمدنی، ضروری است که برنامه‌ریزی‌های ملی و راهبردی در تمامی حوزه‌های مرتبط با توسعه کشور، متناسب با سیاست‌های جمعیتی طراحی و اجرا شود و در این زمینه، تبیین علمی و اقناع اجتماعی حتی از قانون‌گذاری نیز اهمیت بیشتری دارد، متأسفانه همان‌گونه که رهبر انقلاب تصریح کردند، فرهنگ‌سازی در مسئله جمعیت به شکل جدی مورد غفلت قرار گرفته و این یک زنگ خطر است که باید با سرعت و دقت لازم پیگیری شود.

دبیر کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه امام خمینی (ره) بیان کرد: از منظر رهبر انقلاب، مسئله جمعیت به اقناع نخبگانی نیاز دارد؛ یعنی استادان دانشگاه، روحانیون، اندیشمندان، تحلیل‌گران اجتماعی و صاحبان تریبون‌ها باید مسائل، آسیب‌ها، فرصت‌ها و مزایای جمعیت را به‌درستی و با زبان قابل فهم برای مردم و جامعه تبیین کنند و حوزه‌های علمیه نیز باید در این عرصه کنار مردم و دولت قرار گیرند و نقش هدایتی، تبلیغی و روشنگرانه خود را ایفا کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: رهبر انقلاب تأکید دارند که مسئله جمعیت دارای دو محور مکمل است؛ یک بخش مربوط به تدوین و تقویت قوانین حمایتی و بخش دیگر مربوط به تغییر فرهنگ عمومی و سبک زندگی تا زمانی که فرهنگ خانواده‌دوستی، فرزندآوری، ازدواج آسان و هم‌افزایی اجتماعی احیا نشود، قوانین به‌تنهایی نمی‌توانند تأثیر پایدار ایجاد کنند.

دبیر کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه امام خمینی (ره) اذعان کرد: از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تکثیر و تربیت نسل جوان آماده برای اعتلای کشور از جمله مهم‌ترین معروف‌ها هستند و همه موظف‌اند در این راه تلاش کنند ضمن اینکه مسئله کاهش جمعیت بسیار مهم است و ظرفیت کشور با توجه به امکاناتی که داریم برای ۱۵۰ میلیون نفر مناسب است.

حجت‌الاسلام عابدی در پایان خاطرنشان کرد: سخت‌گیری‌های فرهنگی و اقتصادی در مسیر ازدواج باید برداشته شود و جامعه به سوی آسان گیری در امر ازدواج و حمایت از جوانان بازگردد و ازدواج آسان، تشکیل خانواده و فرزندآوری نه‌تنها یک ارزش دینی، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده کشور و بقا و پیشرفت تمدن اسلامی است.