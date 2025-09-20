برخی افراد به دنبال تضعیف قانون جوانی جمعیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در آئین اختتامیه نخستین جشنواره استانی «نسل امید» که ظهر شنبه در سالن اجتماعات بانو برگزار شد ضمن اشاره به اهمیت هنر در تحولات فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت شناخت بحران جمعیت و اجرای کامل سیاست‌های جمعیتی اظهار کرد: سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد اما متأسفانه تا پیش از مجلس انقلابی، قانون جامعی برای اجرای این سیاست‌ها تدوین نشده بود.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، قانون جوانی جمعیت به‌عنوان قانونی حیاتی، راهبردی و آینده‌نگرانه تصویب شد و مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیج و سپاه به‌عنوان پیشگامان حوزه جمعیت در دهه ۹۰ فعالیت مؤثری داشتند و بیش از ۳۰۰ جلسه تخصصی جمعیتی در این نهادها برگزار شد که زمینه‌ساز تدوین قانون جامع جمعیت در مجلس یازدهم شد.

وی با انتقاد از برخی اقدامات اخیر در نظام سلامت عنوان کرد: متأسفانه برخی افراد با ارائه پیمایش‌های نادرست علمی، درصدد تضعیف قانون جوانی جمعیت هستند، در حالی‌که این قانون باید ابتدا به‌طور کامل اجرا شده تا نتایج آن به‌درستی ارزیابی شود.

این مسئول با اشاره به پیچیدگی‌های مسئله جمعیت، گفت: عوامل متعددی مانند اشتغال بانوان، سن ازدواج، تأمین مسکن، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، امکانات بهداشتی و باور مسئولان در حل بحران جوانی جمعیت نقش دارند.

وی با تاکید براینکه سیاست‌های تنظیم خانواده در دهه‌های گذشته نقش مخربی در حوزه جوانی جمعیت داشتند و این بحران حاصل طراحی بنیادهای صهیونیستی و نهادهای بین‌المللی است عنوان کرد: اگر روند فعلی جمعیت ادامه پیدا کند در دهه‌های ۱۴۳۰ تا ۱۴۷۰ با خزان جمعیت مواجه خواهیم شد و جمعیت کشور به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

محمد بیگی افزود: در سه سال نخست اجرای قانون، شاهد رشد فرزندآوری و کاهش فاصله بین فرزندان بودیم اما در سال اخیر به‌دلیل مشکلات امنیتی و کاهش تمرکز بر اجرای قانون، نرخ رشد جمعیت مجدداً افت کرده است.

این مسئول ابراز کرد: ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از خانواده، از جمله اعطای کارت مادرانه، افزایش سنوات خدمت مادران، حق اولاد، ایجاد مهدکودک در ادارات و پارک‌های خانواده‌محور ذیل این قانون قرار دارند و ما خواستار اجرای کامل این سیاست‌ها هستیم.

وی ادامه داد: ۱۴ میلیون جوان در سن ازدواج داریم و باید امکانات عمومی برای برگزاری آسان مراسم ازدواج در اختیار آنان قرار گیرد که نمونه این شرایط ساده برگزاری یک مراسم ازدواج ساده در حیاط هلال احمر قزوین در روزهای جنگ ۱۲ روزه بود که این اقدام نمادی از پایداری زندگی در سخت‌ترین شرایط است.

محمدبیگی افزود: این مراسم نشان داد که حتی در شرایط جنگی، خانواده رکن اساسی جامعه است و فرهنگ‌سازی در حوزه ازدواج و فرزندآوری باید با ابزار هنر، رسانه و تولید محتوا تقویت شود.

وی در پایان گفت: ما خواستار جریان‌سازی فرهنگی، تولید آثار هنری فاخر و ایجاد زیست‌بوم حمایتی برای نسل جوان هستیم؛ خانواده، قلب تپنده جامعه است و باید با تمام توان از آن حمایت کنیم تا آینده‌ای روشن‌تر برای ایران رقم بخورد.