به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری، پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه لاهیجان با گرامیداشت ایام فاطمیه، اظهار کرد: استان گیلان از معدود استان‌هایی است که پذیرای سادات بوده و در شمار چهار استان کشور قرار دارد که بیشترین رزمندگان را به جبهه‌ها اعزام کرده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان، افزود: این استان در میان پنج یا شش استان نخست کشور است که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ حرکت روضه‌های خانگی با همان سادگی و صفای گذشته گفت: شهرهای بزرگی چون لاهیجان، بندرانزلی، تالش و..با همکاری نهادهای در خدمت بهتر به مردم در تلاش باشد.

سردار کوثری با اشاره به تمرکز دشمن بر ایجاد اغتشاشات اظهار کرد: دشمن تلاش دارد جوانان را در دام خود گرفتار کند.

وی افزود: تبیین و روشنگری، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و جوانان، اهمیت فراوان دارد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با نفی نگاه صرفاً نظامی در امر تبیین گفت: در عرصه آگاه‌سازی و توجیه، «ذهن نسل جوان»،به‌ویژه دختران دانش‌آموز، مورد توجه قرار گیرد.

وی تشویق خواهران محجبه و بانوان فعال در عرصه‌های مختلف را گامی مهم در تقویت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی بیان کرد.

گفتنی است؛ در این آئین از تلاش‌های سرهنگ حسن فیضیان فرمانده سپاه لاهیجان تکریم و سرهنگ محمد مهرزاد به عنوان فرمانده جدید سپاه لاهیجان معارفه شد.