اردوغان: جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای نظامی ترکیه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: هواپیمای نیروی هوایی ترکیه در مرز گرجستان و (جمهوری) آذربایجان سقوط کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این خصوص آمده است: در این حادثه تلفات وجود دارد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشته شدن نظامیان ترکیه در سقوط یک هواپیمای باری C-۱۳۰ در مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان خبر داد و گفت: عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای باری نظامی سرنگون شده ادامه دارد.

وی مراتب تسلیت خود را به خانواده قربانیان این سانحه اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که ترکیه با کمترین مشکل بر این فاجعه غلبه کند.

شبکه تلویزیونی «ایمدی» ( Imedi) گرجستان پیشتر گزارش داد: بر اساس اطلاعات اولیه یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه در نزدیکی مرز میان (جمهوری) آذربایجان و گرجستان سقوط کرده است.

این شبکه تلویزیونی اضافه کرد که در حال حاضر در حال دریافت تصاویری از محل حادثه بوده و در حال بررسی جزئیات بیشتر این حادثه است.

وزارت دفاع ترکیه در این خصوص اعلام کرد که یک هواپیمای باری نظامی C-۱۳۰ ترکیه که از جمهوری آذربایجان در حال حرکت بود، در گرجستان سقوط کرده است.