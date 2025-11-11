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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

اردوغان: جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای نظامی ترکیه ادامه دارد

اردوغان: جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای نظامی ترکیه ادامه دارد

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای باری نظامی سرنگون شده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: هواپیمای نیروی هوایی ترکیه در مرز گرجستان و (جمهوری) آذربایجان سقوط کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این خصوص آمده است: در این حادثه تلفات وجود دارد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشته شدن نظامیان ترکیه در سقوط یک هواپیمای باری C-۱۳۰ در مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان خبر داد و گفت: عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای باری نظامی سرنگون شده ادامه دارد.

وی مراتب تسلیت خود را به خانواده قربانیان این سانحه اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که ترکیه با کمترین مشکل بر این فاجعه غلبه کند.

شبکه تلویزیونی «ایمدی» ( Imedi) گرجستان پیشتر گزارش داد: بر اساس اطلاعات اولیه یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه در نزدیکی مرز میان (جمهوری) آذربایجان و گرجستان سقوط کرده است.

این شبکه تلویزیونی اضافه کرد که در حال حاضر در حال دریافت تصاویری از محل حادثه بوده و در حال بررسی جزئیات بیشتر این حادثه است.

وزارت دفاع ترکیه در این خصوص اعلام کرد که یک هواپیمای باری نظامی C-۱۳۰ ترکیه که از جمهوری آذربایجان در حال حرکت بود، در گرجستان سقوط کرده است.

کد مطلب 6652791

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
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      پاسخ
      چرا اعلام نمی کنند چند نفر مسافر داشته

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