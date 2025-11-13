به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در جریان سفر به کردستان و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در استان، از آغاز سفر کاری خود به استان کردستان در کنار تلاش‌های گسترده برای حل مشکلات زیرساختی خبر داد.

وزیر راه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه استان کردستان همیشه در تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است، گفت: کردستان این پاره تن ایران همیشه با غیرت و تلاش مردمش درخشیده و در کنار مشکلات و بدهکاری‌های فراوان، مردمان مجاهد و خاموشی دارد که در این منطقه زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه راه و ارتباطات، افزود: خوشبختانه در یک سال اخیر، اکثر پروژه‌های راه‌سازی در استان شروع شده و پیمانکاران نیز برای اجرای این پروژه‌ها انتخاب شده‌اند.

وی در ادامه به مشکلات تاریخی و کمبودهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی استان، مشکلاتی در بخش راه‌ها وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است، به‌ویژه راه‌های روستایی که با اولویت در حال بررسی و پیگیری هستند.

وی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به تدابیر و برنامه‌ریزی‌های دقیق، بتوانیم سرعت پیشرفت این پروژه‌ها را افزایش دهیم.

مسکن یکی دیگر از مسائل مهمی بود که وزیر راه در این دیدار به آن اشاره کرد و گفت: مسئله مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و استان کردستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

صادق یادآور شد: تأمین زمین برای ساخت مسکن در این استان به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی دشوارتر است، اما دولت تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار خواهد گرفت.

وزیر راه همچنین تاکید کرد: تمام هم و غم ما این است که نه تنها پاسخگو باشیم، بلکه بتوانیم سرعت پاسخگویی را به حداکثر برسانیم و اقدامات مفیدی را برای مردم استان کردستان انجام دهیم و در این راستا، معاونان من نیز در سفر به شهرستان‌های مختلف، به بررسی مشکلات در این مناطق خواهند پرداخت.

وی همچنین در ادامه اظهار کرد: در این سفر همراه با دو نماینده، به شهرستان‌های مختلف استان سفر خواهند کرد و در پایان سفر، جمع‌بندی کاملی از وضعیت پروژه‌ها و نیازهای شهرستان‌ها ارائه خواهد شد.

وزیر راه در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در این سفر و با تلاش‌های مشترک، بتوانیم اقدامات ماندگاری را در راستای بهبود وضعیت استان کردستان رقم بزنیم و شرمنده مردم این استان نباشیم.