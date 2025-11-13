نوری: اقتصاد آذربایجان شرقی بر پایه بخش خصوصی شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، صبح پنجشنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی اظهار کرد: اتکای اقتصاد استان به بخش خصوصی، نقطه قوتی است که باید تقویت شود. در واقع، توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که محور اصلی اقتصاد بر دوش فعالان مردمی و بخش خصوصی باشد و دولت تنها نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را برعهده گیرد.

وی با اشاره به بحران کم‌آبی در کشور و منطقه، گفت: بسیاری از همسایگان ما نیز با همین مشکل مواجه‌اند و آینده کشاورزی به میزان توان کشورها در مدیریت آب وابسته است. نوری تأکید کرد: در آذربایجان شرقی و به‌ویژه حوزه دریاچه ارومیه، مصرف بهینه آب و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی بخش کشاورزی را از ارکان اصلی اقتصاد استان دانست و گفت: محدودیت منابع آبی شرایط دشواری را ایجاد کرده است؛ بنابراین باید همزمان به دو هدف مهم، یعنی تأمین امنیت غذایی و صیانت از محیط زیست، توجه کنیم.

نوری از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز خبر داد و افزود: راهبرد دولت چهاردهم بر این مبناست که تصمیم‌ها و طرح‌ها باید بر پایه دانش و مشارکت دانشگاه‌ها اجرا شود.

او با تأکید بر لزوم ارتقای بهره‌وری در کشاورزی گفت: در کشور به‌طور میانگین از هر مترمکعب آب حدود ۱۳۰۰ گرم محصول تولید می‌شود، اما در سامانه‌های نوین مانند گلخانه‌ها مصرف آب به نصف کاهش می‌یابد. حتی شرکت‌هایی در کشور فعال‌اند که با سه لیتر آب، یک کیلوگرم محصول تولید می‌کنند و این نشان می‌دهد می‌توان با مدیریت علمی، بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت علم برای تحقق شعار «می‌توانیم» استفاده کنیم. امنیت غذایی از ارکان استقلال کشور است و هم در قانون اساسی و هم در بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب جایگاه ویژه‌ای دارد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از نیاز ارزی و ۲۰ درصد از وزن محصولات غذایی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که همین میزان نیز برای اقتصاد ملی بار مالی سنگینی دارد. بر این اساس، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی غذایی، ضرورتی حیاتی برای کشور به‌شمار می‌رود.

نوری تصریح کرد: نخستین گام در مسیر پیشرفت، مثبت کردن تراز تجاری در حوزه کشاورزی است و در ادامه باید به سوی خودکفایی حرکت کنیم. وی افزود: با وجود محدودیت منابع، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است؛ به شرط آنکه مدیریت علمی و بهره‌وری محور کار قرار گیرد.

او در ادامه با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی ایران گفت: کشور ما از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و آبراه‌های بین‌المللی متصل است و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، موقعیتی ممتاز برای تبدیل ایران به قطب تأمین غذای منطقه ایجاد کرده است.

نوری خاطرنشان کرد: هدف وزارت جهاد کشاورزی این است که ایران به مرکز تأمین و فرآوری محصولات غذایی منطقه تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که مواد اولیه کشاورزی از کشورهای همسایه وارد و پس از فرآوری در کشور، مجدداً صادر شود. ظرفیت فعلی برای واردات، فرآوری و صادرات بیش از ۲۰ میلیون تن کالا وجود دارد و این امر می‌تواند هم به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند و هم جایگاه اقتصادی ایران را در منطقه ارتقا دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات دولت سیزدهم گفت: حمایت‌های رهبر معظم انقلاب پشتوانه اصلی دولت بود و اگر این حمایت‌ها وجود نداشت، عبور از چالش‌هایی نظیر تحریم، خشکسالی و بحران‌های اقتصادی ممکن نمی‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: پس از تحلیف ریاست جمهوری و شهادت اسماعیل هنیه، کشور در شرایطی حساس قرار گرفت اما دولت با تکیه بر وحدت و همدلی مردم توانست از بحران‌ها عبور کند. وی تأکید کرد: وحدت ملی بزرگ‌ترین سرمایه کشور است و دشمنان همواره در پی ایجاد شکاف در جامعه بوده‌اند.

نوری همچنین با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی گفت: بیش از چهار میلیون تن نهاده در مبادی ورودی کشور وجود دارد که به‌دلیل مشکلات ارزی ترخیص آن‌ها به تأخیر افتاده است. با این حال، نباید طرح این مسائل موجب تضعیف همدلی و امید در جامعه شود.

وی در ادامه از ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها سخن گفت و افزود: توزیع درست یارانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منابع به دست تولیدکنندگان واقعی و اقشار هدف برسد. اجرای صحیح این اصلاحات می‌تواند به بهبود معیشت مردم و افزایش بهره‌وری در تولید کمک کند.

نوری در پایان با تأکید بر جایگاه عدالت در نظام اسلامی گفت: عدالت یکی از پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی است و رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای واقعی آن تأکید داشته‌اند. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی سندی جامع در هفت محور برای تحقق عدالت تدوین کرده که نخستین گام آن، عدالت در انتصابات است و اجرای آن در سراسر کشور آغاز شده است.