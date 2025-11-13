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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

علیزاده: تعدد نرخ ارز عامل فساد و مشکل برای صادرکنندگان است

علیزاده: تعدد نرخ ارز عامل فساد و مشکل برای صادرکنندگان است

تبریز- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدد نرخ ارز، گفت: وجود چندین قیمت متفاوت برای ارز، زمینه‌ساز رانت و فساد و مانع اصلی برای صادرکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیزاده روز پنجشنبه در بیست و نهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تالار خاوران تبریز، با بیان اینکه مسؤولان به‌جای تشویق، صادرکنندگان را تنبیه می‌کنند، اظهار کرد: هدف اصلی تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، کاهش صادرات و تولید است و ما به جای اینکه صادرکنندگان را تشویق کنیم، متأسفانه بیشتر از گذشته برای آنها موانع ایجاد می‌کنیم.

وی بر لزوم حل مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس تلاش خود را می‌کنند تا موانع و محدودیت‌های داخلی برای صادرکنندگان را بردارند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالان تولیدی در شرایط سخت و نابرابر در عرصه صادرات فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی و داخلی که متأسفانه خودمان برای خودمان درست کرده‌ایم‌، مانع اصلی صادرات هستند.

علیزاده صادرات را عامل رشد اقتصادی، ایجاد رفاه و آرامش، رونق تولید و ایجاد اشتغال کشوری عنوان کرد و افزود: کشوری که صادرات می‌کند، رکود تورمی آن حل می‌شود و کشوری که صادرات نداشته باشد قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود.

وی از عملکرد بانک‌مرکزی انتقاد کرد و ادامه داد: کجای دنیا، سه یا چهار نرخ برای ارز داریم؟ تعدد قیمت نرخ فقط عامل رانت، فساد و مشکلات است.

کد مطلب 6654702

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