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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

امضای تفاهم نامه آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش در آذربایجان غربی

امضای تفاهم نامه آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش در آذربایجان غربی

ارومیه- تفاهم نامه مشترک آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در سطح شهرستان های استان آذربایجان غربی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه در سفر عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به آذربایجان غربی توسط استاندار آذربایجان غربی و شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور به امضا رسید.

این تفاهم نامه با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای ساکنان ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در آذربایجان غربی طی سه سال آینده اجرا و به اتمام خواهد رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه تأمین اعتبار این طرح در طول سه سال صورت خواهد گرفت.

در چارچوب این تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به عنوان دستگاه اجرایی، مسئولیت طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژه‌های آبرسانی را بر عهده خواهد داشت.

اجرای این تفاهم نامه گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6654747

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