افتتاح پروژه بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه احداث بلوار ۲۴ متری که اتصال میدان قبا را به کمربندی آبیدر برقرار میکند، با طول ۲۳۱۰ متر و هزینهای معادل ۲,۹۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
جهانگیر الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در آئین افتتاح این پروژه اظهار کرد: این پروژه که تحت کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی اجرا شده است، شامل اجزای اصلی نظیر زیرگذر ورودی، بلوار ۲۴ متری با دو باند به عرض ۷.۳ متر، دیوار حائل و خاکریز خاک مسلح است
وی گفت: اهداف این پروژه شامل بهبود دسترسی به مسکن مهر و نهضت ملی بهاران و همچنین ارائه خدمات رسانی اورژانس، آتشنشانی و خدمات شهری است.
وی یادآور شد: وضعیت فیزیکی این پروژه به ۱۰۰ درصد رسیده و با افتتاح آن، تسهیل در دسترسی به مناطق مختلف شهر و افزایش کیفیت خدمات شهری فراهم خواهد شد.
این پروژه به عنوان یک گام مهم در توسعه زیرساختهای شهری سنندج محسوب میشود.
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