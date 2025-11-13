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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

افتتاح پروژه بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج

افتتاح پروژه بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج

سنندج- پروژه احداث بلوار ۲۴ متری که اتصال میدان قبا را به کمربندی آبیدر سنندج برقرار می‌کند، با طول ۲۳۱۰ متر و هزینه‌ای معادل ۲,۹۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه احداث بلوار ۲۴ متری که اتصال میدان قبا را به کمربندی آبیدر برقرار می‌کند، با طول ۲۳۱۰ متر و هزینه‌ای معادل ۲,۹۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

جهانگیر الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در آئین افتتاح این پروژه اظهار کرد: این پروژه که تحت کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی اجرا شده است، شامل اجزای اصلی نظیر زیرگذر ورودی، بلوار ۲۴ متری با دو باند به عرض ۷.۳ متر، دیوار حائل و خاکریز خاک مسلح است

وی گفت: اهداف این پروژه شامل بهبود دسترسی به مسکن مهر و نهضت ملی بهاران و همچنین ارائه خدمات رسانی اورژانس، آتش‌نشانی و خدمات شهری است.

وی یادآور شد: وضعیت فیزیکی این پروژه به ۱۰۰ درصد رسیده و با افتتاح آن، تسهیل در دسترسی به مناطق مختلف شهر و افزایش کیفیت خدمات شهری فراهم خواهد شد.

این پروژه به عنوان یک گام مهم در توسعه زیرساخت‌های شهری سنندج محسوب می‌شود.

کد مطلب 6654572

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