سرهنگ صادق مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه که از برق سراسری بیبهره است و از موتور برق برای تأمین انرژی استفاده میشود، یکی از پیشنهادات این است که استفاده از انرژی خورشیدی بهعنوان یک راهحل پایدار و کمهزینه در دستور کار قرار گیرد.»
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران همچنین افزود: با توجه به هزینههای زیاد ناشی از استفاده از موتور برق، این تغییر میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم تأمین انرژی را در این مناطق تسهیل کند.
وی در ادامه به عدم وجود مشکل جدی در زمینه قاچاق در شهرستان رامسر اشاره کرد و گفت: رامسر یکی از شهرستانهایی است که مشکل قاچاق در آن کمتر به چشم میخورد، اما تصرفات غیرمجاز همچنان مسئلهای است که باید تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرد.
مرادی همچنین به اهمیت نظارت بر جنگلها و حفاظت از آنها اشاره کرد و گفت: بحث جنگلگردشی یکی از اولویتهای مهم منابع طبیعی است و یگان حفاظت باید با دقت بیشتری در این زمینه نظارت و گشتهای شبانه را افزایش دهد. ساعات خلاء زمانی است که ممکن است افرادی قصد تصرف یا سوءاستفاده از منابع طبیعی را داشته باشند و باید این نقاط بهویژه در شب تحت کنترل ویژه قرار گیرد.
وی در پایان از تمامی نیروهای حفاظت منابع طبیعی شهرستان رامسر تقدیر و تشکر کرد.
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