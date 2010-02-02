170 هزار هکتار مترمکعب چوب از جنگلهای مازندران برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید ابوطالب وهابی عصر سه شنبه در کارگاه آموزشی - ترویجی مبارزه با قاچاق چوبهای جنگلی با اشاره به وظایف چهارگانهٔ سازمان جنگلها شامل حفظ، احیا، توسعه، بهرهبرداری گفت: مهمترین اصل از دید ما مقولهٔ حفاظت است.
وی اظهار داشت: در سالهای اخیر اقداماتی نظیر تشکیل شورای حفاظت و دفاع از حقوق بیتالمال و احیای تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها باعث تقویت حفظ منابع طبیعی شده است.
وی گفت: استقرار پاسگاه ویژه منابع طبیعی در اداره کل و جذب سرباز وظیفه از دیگر مواردی محسوب میشود که برای محافظت از جنگلها و مراتع انجام شده است.
وهابی تأکید کرد: یکی از مشکلات سابق، قاچاق چوب بود که در بعضی از طرحهای جنگلداری میزان آن با برداشت مجاز چوب از جنگل برابری میکرد ولی اکنون در مناطقی مانند رامسر به حد صفر رسیده است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر نیز در این کارگاه آموزشی خواستار تقویت موضوع تشکیل پرونده متخلفان در منابع طبیعی شد.
سرهنگ پاسدار علی سلیمیفر گفت: وظیفه نیروی انتظامی این است که به خوبی پروندهها را پیگیری کنیم و به ویژه در هنگام اجرای احکام، مسئولیت خود را به موقع انجام دهیم.
سلیمیفر خواستارهماهنگی بیشتر بین گشتهای یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی شد و گفت: از نیروهای یگان حفاظت میخواهیم در صورت برخورد به جرایمی نظیر مواد مخدر و سرقت و مفاسد اخلاقی، آن را به نیروی انتظامی گزارش دهند.
دادستان شهرستان نوشهر نیز با مهم دانستن اصل پیشگیری گفت: برای پیشگیری از تخلف در منابع طبیعی باید شناخت درستی از جنگل داشته باشیم و به خوبی اطلاع رسانی کنیم.
محسنی افزود: همچنین مأموران منابع طبیعی باید تجهیزات مناسبی داشته باشند و کار خود را دلسوزانه و با احساس مسئولیت همچنان ادامه دهند.
وی گفت: با اقداماتی که برای مبارزه با قاچاق چوب انجام شده است این کار دیگر برای متخلفان نمیارزد و برای همین به تجاوز به زمینهای ملی که قیمت بالایی دارد روی آوردهاند.
