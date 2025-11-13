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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

اعزام دانش‌آموزان شفتی به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام دانش‌آموزان شفتی به مناطق عملیاتی جنوب

شفت- ۴۴ دانش‌آموز دختر شهرستان شفت، به مناطق دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

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فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6654646

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