https://mehrnews.com/x39zD7 ۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵ کد مطلب 6654646 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵ اعزام دانشآموزان شفتی به مناطق عملیاتی جنوب شفت- ۴۴ دانشآموز دختر شهرستان شفت، به مناطق دوران دفاع مقدس اعزام شدند. دریافت 21 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6654646 کپی شد مطالب مرتبط خدمات مواکب اربعینی شفت قابل تقدیر است مانور سرشماری کشاورزی فردا در روستاهای شفت برگزار میشود رفع مشکلات خانواده شهدا در اولویت مدیران شفت باشد اعزام ۳۸۰ دانشآموز دختر شاهرودی به مناطق عملیاتی جنوب کشور برچسبها اردوهای راهیان نور شفت دانش آموزان
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