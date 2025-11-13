رئیس دادگستری شهرستان سیریک شایعه کشت خشخاش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی در واکنش به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر احتمال صدور مجوز کشت خشخاش در کشور، اظهار کرد: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در نامهای رسمی اعلام کرده است که شایعات مربوط به صدور مجوز کشت خشخاش کاملاً بیاساس بوده و هیچ مجوزی برای کشت این گیاه ممنوعه در کشور صادر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه برخورد قاطع با عوامل مرتبط با کشت و تولید مواد مخدر از وظایف اصلی دستگاههای قضائی و امنیتی است، افزود: دستگاه قضائی با جدیت در برابر هرگونه اقدام در جهت افزایش تولید یا مصرف مواد مخدر خواهد ایستاد و در این زمینه هیچگونه مماشاتی وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: هدف اصلی این رویکرد، حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر است و در این مسیر همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی به کار گرفته خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان سیریک در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی دقیق، آموزشهای پیشگیرانه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات مواد مخدر از اولویتهای اصلی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به شمار میرود و این اقدامات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
نظر شما