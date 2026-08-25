به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی رابر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدمربایی و با توجه به صدور نیابت قضایی به حوزه قضایی جازموریان موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای آزادی گروگان انجام شد.
وی افزود: با تلاش و پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی و همچنین همکاری و همراهی بزرگان، ریشسفیدان و معتمدان محلی، سربازان گمنام امام زمان(عج) و قرارگاه معمار سپاه، زمینه آزادی این فرد فراهم شد.
رئیس دادگستری شهرستان سیریک، ادامه داد: این گروگان پس از ۸۰ روز اسارت آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
محمدی رابر ضمن قدردانی از تمامی عوامل و مجموعههای مؤثر در این اقدام از پیگیریها و همکاری ریاست حوزه قضایی جازموریان در روند رسیدگی و آزادی گروگان نیز تشکر و قدردانی کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوعات مرتبط با امنیت عمومی و حقوق شهروندان را پیگیری کرده و در برخورد با مرتکبان جرائم خشن و اقدامات مجرمانه با قاطعیت قانونی عمل خواهد کرد.
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