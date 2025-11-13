معاون وزیر تعاون: بوشهر نقش مهمی در توسعه اقتصاد دریا محور و خرما دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر با حضور سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت، استاندار بوشهر و جمعی از مدیران کل و معاونان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به عملکرد مطلوب استان بوشهر در حوزه مشاغل خانگی گفت: در سال گذشته، حدود ۷۰ درصد از اعتبارات این بخش در استان جذب شده است.

وی افزود: امسال نیز منابع مالی حوزه مشاغل خانگی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته و میزان تسهیلات پرداختی حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

حسینی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دریا محور و خوشه خرما در بوشهر اظهار کرد: این دو محور از مزیت‌های اصلی و راهبردی استان به شمار می‌روند و می‌توانند زمینه ساز شکل گیری فرصت‌های اشتغال پایدار در سطح محلی باشند.

وی افزود: بوشهر علاوه بر جایگاه ویژه در صنعت انرژی، در تولید محصولات باغی از جمله خرما نیز نقش مهمی دارد. همچنین برخورداری از طولانی‌ترین مرز دریایی کشور با خلیج فارس، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا فراهم کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون تصریح کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر، بازار کار بوشهر توانسته روند رشد اشتغال را حفظ کند و این موضوع نشاندهنده تاب آوری بالای اقتصاد استان است. تجربه بوشهر می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

در پایان نشست شورای راهبردی و هماهنگی، راهکارهای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون در استان و نیز تقویت برنامه‌های اشتغالزایی و حمایت از طرح‌های کارآفرینانه بررسی شد. بود.