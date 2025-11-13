افتتاح طرح آبرسانی به ۳۰ روستای جنوب کرمان با حضور وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در ارتباط ویدئویی همزمان با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران صنعت آب و برق استان کرمان، طرح آبرسانی به ۳۰ روستای جنوب کرمان افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در حاشیه این مراسم گفت: طرح یادشده با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ۳۰ روستا به بهرهبرداری رسیده است.
علیرضا عبدیان، افزود: اجرای این پروژه با اعتباری افزون بر ۱۶۵ میلیارد تومان، جمعیتی بالغ بر ۲۲ هزار نفر را در شهرستانهای جنوبی استان تحت پوشش خدمات پایدار آب قرار میدهد.
وی تصریح کرد: این طرح در راستای عدالت آبی و توسعه زیرساختهای حیاتی منطقه، از سوی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان و با حمایت وزارت نیرو اجرا شده است.
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