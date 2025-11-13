نبود زیرساخت مناسب برق، سرمایه گذاران بخش معدن کهنوج را منصرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدی، عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان‌های جنوبی استان کرمان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعتی و معدنی در منطقه، اظهار داشت: اگر قرار است مسیر توسعه از کشاورزی به سمت صنعت و معدن تغییر یابد، باید زیرساخت‌های اساسی آن مهیا شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن کهنوج، تأمین برق است، زیرا پست‌های موجود ظرفیت خالی ندارند و لازم است این پست‌ها ارتقا یابند و یک پست ۶۰ کیلوولت جدید نیز به مجموعه زیرساخت‌های برق شهرستان افزوده شود.

وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزود: دو کارخانه تیتانیوم شهرستان کهنوج در حال حاضر با دیزل فعال‌اند و نبود زیرساخت مناسب برق سبب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به طرح‌های معدنی منصرف شوند که باید در زمینه جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع زیرساختی حمایت ویژه انجام شود.

فرماندار کهنوج ضعف روشنایی معابر در سطح این شهرستان را از دیگر مشکلات این منطقه دانست و گفت: در حوزه آب نیز کهنوج یکی از هفت شهر بحرانی استان کرمان به شمار می‌رود و در تأمین آب شرب با مشکلات جدی مواجه هستیم؛ اگر برنامه‌ریزی اصولی انجام نشود، در آینده با بحران بیشتری روبه‌رو خواهیم بود.

وی با اشاره به وضعیت آبرسانی در این شهرستان تصریح کرد: آب شرب شهر دهکهان به‌صورت سیار تأمین می‌شود که این وضعیت مطلوبی نیست و انتظار می‌رود تخصیصی از سد جیرفت برای تأمین پایدار آب شرب کهنوج در نظر گرفته شود.

ایزدی، جمعیت شهری کهنوج را حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات اساسی زیرساختی در حوزه‌های آب و برق لازمه تداوم توسعه و رفاه مردم این شهرستان است.