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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

آغاز «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» در کهگیلویه و بویراحمد

آغاز «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» در جاده‌های برون‌شهری استان آغاز شد.

سرهنگ حسن دانا یار در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی در جاده‌های برون‌شهری. به مدت یک هفته از روز شنبه، ۲۴ آبان‌ماه خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح با همکاری گسترده نهادها و سازمان‌های خدمات رسان از جمله صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و دستگاه‌های امدادی اجرا می‌شود.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در قالب این برنامه، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های رسانه‌ای برای عموم مردم و رانندگان، کمک‌های اولیه و امداد در تصادفات، اصول رانندگی تدافعی و راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از حوادث رانندگی خواهد بود.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در راستای کاهش سوانح رانندگی و تلفات انسانی به مرحله اجرا درمی‌آید.

کد مطلب 6655051

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