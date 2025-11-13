  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

اختتامیه بیست‌ودومین اجلاسیه پیرغلامان حسینی در حرم رضوی برگزار شد

اختتامیه بیست‌ودومین اجلاسیه پیرغلامان حسینی در حرم رضوی برگزار شد

مشهد- آئین اختتامیه بیست‌ودومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی، با تجلیل از ۲۰ نفر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه بیست‌ودومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی، شامگاه پنجشنبه ۲۲ آبان ماه در حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) از ایران و ۹ کشور جهان و با اجرای رسالت بوذری برگزار شد.

این اجلاسیه که از ۲۰ آبان‌ماه به‌مدت سه روز در مشهد مقدس برپا بود، با اجرای برنامه‌های آئینی، جلسات ستایشگری و محافل شعر و ذکر اهل‌بیت (ع) همراه بود.

در آئین اختتامیه این دوره، از آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، و حجت‌الاسلام محمد راشد یزدی تجلیل خواهد شد. همچنین از ۲۰ نفر از پیرغلامان و ذاکران برجسته حسینی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6655062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها