به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه بیستودومین اجلاسیه بینالمللی پیرغلامان حسینی، شامگاه پنجشنبه ۲۲ آبان ماه در حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) از ایران و ۹ کشور جهان و با اجرای رسالت بوذری برگزار شد.
این اجلاسیه که از ۲۰ آبانماه بهمدت سه روز در مشهد مقدس برپا بود، با اجرای برنامههای آئینی، جلسات ستایشگری و محافل شعر و ذکر اهلبیت (ع) همراه بود.
در آئین اختتامیه این دوره، از آیتالله سیداحمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، و حجتالاسلام محمد راشد یزدی تجلیل خواهد شد. همچنین از ۲۰ نفر از پیرغلامان و ذاکران برجسته حسینی تجلیل به عمل آمد.
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