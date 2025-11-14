اصلاح برنامه آموزشی پزشکی عمومی گامی اساسی در ارتقای کیفیت خدمات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرداری با تأکید بر نقش محوری کمیته اعتباربخشی دانشکده پزشکی، اظهار داشت: این کمیته یکی از ارکان راهبردی دانشکده است و با هدف ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، تضمین رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و بهبود مستمر فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و مدیریتی فعالیت می‌کند.

وی افزود: اعضای هیئت علمی، کارشناسان آموزش و مدیران مرتبط در این کمیته به‌عنوان نهاد هدایت‌گر، زمینه ارائه آموزش پزشکی مؤثر و پاسخگو به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورند.

رئیس دانشگاه با تأکید بر بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی گفت: با توجه به تغییرات ساختاری و نیازهای نظام سلامت، اصلاح و بازتعریف محتوای آموزشی، مهارت‌ها و روش‌های تدریس ضروری است تا فارغ‌التحصیلان توانمند و آماده ارائه خدمات اثربخش و پاسخگو باشند.

سرداری افزود: اعتباربخشی فرآیندی رسمی است که کیفیت برنامه‌ها و مؤسسات آموزشی پزشکی را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی ارزیابی می‌کند. این فرآیند شامل خودارزیابی داخلی، تهیه مستندات، بازدید ارزیابان، ارائه گزارش و بهبود مستمر است و به ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی هیئت علمی و شفافیت عملکرد منجر می‌شود.