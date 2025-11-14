پیر غلام حسینی (ع) لرستان در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «حاج علیرضا قهرمانی» پیر غلام حسینی (ع) استان لرستان در کشور برتر شد.

این ذاکر پیش‌کسوت و پیر غلام حسینی (ع) لرستان به‌عنوان پیر غلام برتر در اجلاسیه بین‌المللی پیر غلامان حسینی (ع) مشهد مقدس معرفی و تجلیل شد.