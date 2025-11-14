پیر غلام حسینی (ع) لرستان در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «حاج علیرضا قهرمانی» پیر غلام حسینی (ع) استان لرستان در کشور برتر شد.
این ذاکر پیشکسوت و پیر غلام حسینی (ع) لرستان بهعنوان پیر غلام برتر در اجلاسیه بینالمللی پیر غلامان حسینی (ع) مشهد مقدس معرفی و تجلیل شد.
خرمآباد - «حاج علیرضا قهرمانی» پیر غلام حسینی (ع) استان لرستان در کشور برتر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «حاج علیرضا قهرمانی» پیر غلام حسینی (ع) استان لرستان در کشور برتر شد.
این ذاکر پیشکسوت و پیر غلام حسینی (ع) لرستان بهعنوان پیر غلام برتر در اجلاسیه بینالمللی پیر غلامان حسینی (ع) مشهد مقدس معرفی و تجلیل شد.
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