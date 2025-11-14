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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

دوره «تداوم سیر معلمی» در بشاگرد برگزار شد

دوره «تداوم سیر معلمی» در بشاگرد برگزار شد

بشاگرد – نشست «تداوم سیر معلمی» با محوریت ایجاد گفتمان تحول در آموزش و پرورش و با هدف توانمندسازی و تربیت معلم‌های تحول‌خواه، در شهرستان بشاگرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور استاد کشوری و به همت بسیج فرهنگیان استان و با همکاری الیاس نظری، رئیس آموزش و پرورش شهرستان، و سروان رحمانی فر، مسئول بسیج اقشار ناحیه بشاگرد، در سالن مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان به بررسی راهکارها و روش‌های نوین آموزشی پرداخته و بر ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های معلمین شهرستان تأکید شد.

این بحث‌ها با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در رویکردهای آموزشی و پرورشی منطقه صورت گرفت.

برگزارکنندگان این نشست، برنامه مذکور را گامی مؤثر و هدفمند در جهت تحول آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در شهرستان بشاگرد و زمینه‌سازی برای تربیت نسلی نوآور و متفکر ارزیابی کردند.

کد مطلب 6655451

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