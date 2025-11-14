دوره «تداوم سیر معلمی» در بشاگرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور استاد کشوری و به همت بسیج فرهنگیان استان و با همکاری الیاس نظری، رئیس آموزش و پرورش شهرستان، و سروان رحمانی فر، مسئول بسیج اقشار ناحیه بشاگرد، در سالن مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان به بررسی راهکارها و روش‌های نوین آموزشی پرداخته و بر ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های معلمین شهرستان تأکید شد.

این بحث‌ها با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در رویکردهای آموزشی و پرورشی منطقه صورت گرفت.

برگزارکنندگان این نشست، برنامه مذکور را گامی مؤثر و هدفمند در جهت تحول آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در شهرستان بشاگرد و زمینه‌سازی برای تربیت نسلی نوآور و متفکر ارزیابی کردند.