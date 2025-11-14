به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر به تاریخچه منافقان اشاره و اظهار کرد: تاریخ صدر اسلام شاهد پیوند منافقان با یهود و عدم همراهی آنان با جبهه نبوی بود.
وی با بیان اینکه منافقان امروز نیز همانند منافقان صدر اسلام به جبهههای دشمن حق تکیه میدهند، افزود: قرآن کریم منافقان را به چوبی تشبیه میکند که بریده شده و تکیهگاه ندارد؛ ظاهری زیبا و زبان فریبنده دارند اما از درون بیریشه و بیمنطق هستند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ۲۹ آبان روز جهانی کودک تصریح کرد: بر پایه آموزههای اسلامی، تربیت قرآنی باید از خردسالی آغاز شود تا در آینده جامعهای سالم و معنوی داشته باشیم؛ امروز دشمنان روی تربیت فرهنگی کودکان برنامهریزی کردهاند و باید هوشیار بود.
انتقاد از کمتوجهی جدی به مسائل فرهنگی
صفایی بوشهری با انتقاد از کمتوجهی جدی به مسائل فرهنگی تصریح کرد: فرهنگ، ریشه جامعه است و اگر در توسعه اقتصادی و عمرانی پیشرفت کنیم اما فرهنگ دچار بحران شود، هیچ کاری نکردهایم.
وی خواستار مقاومت فرهنگی در برابر تهاجم نرم دشمنان شد و افزود: همانطور که دفاع نظامی لازم است، امروز باید در برابر تهاجم فرهنگی نیز ایستادگی و برنامهریزی کرد؛ زیرا استحاله فرهنگی میتواند آنچه دشمن در میدان جنگ نظامی نتوانست بهدست آورد، با تهاجم فرهنگی به دست آورد.
امام جمعه بوشهر تأکید کرد: همه مردم و مسئولان باید از خانه تا مدرسه، از مسجد تا فضای عمومی، کار فرهنگی مجاهدانه انجام دهند تا جامعهای امن، پیشرو و باصلابت در مسیر اسلامی و ایرانی رقم بخورد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه این استان دارای ظرفیتهای فوقالعاده در منظومه اقتصادی کشور است اظهار کرد: بر اساس شاخصهای اقتصادی، بوشهر در تولید درآمد سرانه، اقتصاد اول کشور و در تولید ناخالص ملی، رتبه سوم را داراست که این جایگاه، استان را در سطحی راهبردی و استراتژیک قرار داده است.
نخلداری نیازمند برنامههای علمی و درازمدت
وی یکی از مهمترین ظرفیتهای استان را وجود نخلستانهای وسیع دانست و افزود: خرما کالایی فوقالعاده راهبردی در تأمین غذا و امنیت غذایی کشور است و باید برای ارتقای بازدهی تولید، افزایش اشتغال و رشد درآمد نخلداران برنامههای علمی و درازمدت طراحی شود.
به گفته امام جمعه بوشهر، سطح زیر کشت خرما در ایران و بوشهر بالاست، اما نرخ برداشت نسبت به کشورهای مصر و تونس پایین است؛ ازاینرو باید با بهرهگیری از فناوریهای دانشبنیان تناسب کشاورزی و تولید را اصلاح کرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با انتقاد از خامفروشی خرما تصریح کرد: صنایع تبدیلی در کنار نخلستانها باید ایجاد تا محصول خرما به مشتقات اقتصادی و صادراتی تبدیل شود.
وی افزود: استان بوشهر نیاز فوری به تأسیس شهرک صنعتی خرما دارد که هم خرید تضمینی محصول، هم نگهداری، سردخانه و هم تبدیل و بازاریابی را در یک مجموعه انجام دهد. این امر مانع از آن میشود که خرما از بوشهر به استانهای دیگر منتقل و پس از فرآوری با قیمت بالاتر به خود استان بازگردد.
صفایی بوشهری همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از نخلداران جوان تأکید کرد: زمانیکه نخلداری سودآور نباشد، نسل جدید علاقهاش را از دست میدهد. باید با صنایع و طرحهای علمی، نخلداری را اقتصادی و جذاب کرد تا جوانان بوشهری از این میراث کهن دست نکشند.
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