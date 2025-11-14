به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به تبیین و تشریح برخی از مقولات مهم در ساحت حکمرانی و امورات حقوقی و قضائی پرداخت و در همین راستا، اظهار کرد: دشمن در حال القا شکست و هزیمت انقلاب اسلامی است؛ این بخشی از راهبرد دشمن در جنگ نرم است؛ انقلاب اسلامی اگر شکست خورده بود، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نمیتوانست دمار از روزگار رژیم آمریکا و دنبالهرو خبیث او یعنی رژیم صهیونی درآورد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، متمرکز و معطوف بر جنگ نرم شده است؛ یکی از ترفندهای دشمن در این جنگ، ایجاد شبهه در باورهای مردم است؛ باید این نقشه و توطئه دشمن را کور کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی تصریح کرد: از دیگر ترفندهای دشمن در حوزه جنگ نرم، ترویج ناهنجاریهای اجتماعی و ولنگاری و اباحهگری است؛ ما در این عرصه، دستورات مؤکدی را خطاب به دادستانها صادر کردهایم و آنها را ملزم و مکلف کردهایم تا از دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی جریانات سازمانیافته هنجارشکنی را طلب کنند و به محض معرفی عناصر این جریانات، وفق قانون، برخوردهای قضائی مقتضی و قاطعانه را انجام دهند.
رئیس عدلیه در ادامه به مقولات اقتصادی و مشخصاً مقوله بانک آینده اشاره کرد و ضمن تشریح فرآیند موسوم به گزیر این بانک، گفت: پس از انحلال بانک آینده و ورود این بانک به فرایند موسوم به گزیر، در بیستم مهرماه سال جاری دستورالعملی ۶ مادهای را ابلاغ کردم و و در ذیل آن دستورالعمل تاکید کردم که ضروریست سپرده سپردهگذاران خرد و کلان بانک موصوف و همچنین وضعیت کارکنان و سهامداران آن و ایضاً نحوه قیمتگذاری اموال و داراییهای این بانک به درستی و جامعیت تعیین تکلیف شود و حقی از هیچکس تضییع نشود.
قاضیالقضات بیان داشت: اجمالاً به هیئت مرتبط با فرایند گزیر بانک آینده اختیاراتی داده شده و تاکنون مجموعاً امور به نحو مطلوبی پیش رفته است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: قوه قضائیه در قضیه بانک آینده میتوانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند، اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینههای زیادی را تحمیل میکرد؛ سیاست و راهبرد ما آن است که امور را به شیوهای تمشیت کنیم که کمهزینه باشد البته در مورد موضوع بانک با افرادی که به هر نحوی تقصیر و قصور داشتند برخورد خواهد شد و این موضوع در حال بررسی است.
دشمن به همه عناصر خود گفته بود در داخل ترور انجام دهند
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث «نفوذ» که از سوی یکی از اعضای نشست، مطرح شد، گفت: نمیخواهم بالکل منکر قضیه «نفوذ» شوم، اما باید توجه داشت که با توجه به توطئه وسیعی که دشمن علیه کشور ما طراحی کرده بود چنانچه سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما قوی نبود ضرباتی مهلک به کشور ما وارد میآمد. دشمن به جریانات تکفیری، سلطنتطلب، منافقین و سایر معاندین مأموریت داده تا همزمان در کشور ما ترور و انفجار راه بیندازند؛ با این وجود قدرت سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما نقشههای آنان را نقش بر آب میکند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، توضیحات مبسوطی را در خصوص برخی مسائل مبتلابه در قوه قضائیه ارائه کرد و مشخصاً به مقولاتی نظیر «حجم بالای ورودی پروندهها»، «علل اطاله دادرسی»، «وجود تعارض در برخی کارشناسیها»، «حبسزدایی»، «قضازدایی»، «تأسیسات ارفاقی»، «عفو» و … پرداخت.
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