کانون مساجد هرمزگان به عنوان کانون برتر کشوری انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد هرمزگان در میان ستادهای استانی سراسر کشور، به دلیل ایجاد بستر ارتباط مؤثر میان مساجد همجوار و برگزاری منظم و هدفمند مسابقات قرآنی، مورد تقدیر قرار گرفت.

اسلام خواجه‌یی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان، در این خصوص اظهار کرد: این افتخار نتیجه هم‌افزایی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، حمایت‌های امامان جمعه، همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مشارکت فعال جوانان و نوجوانان قرآنی است.

وی افزود: ما متعهدیم مساجد را به مراکز پویای تربیت قرآنی و اجتماعی تبدیل کنیم.

‌خواجه‌یی ادامه داد: هرمزگان با بیش از یک‌هزار و ۶۳ کانون فرهنگی هنری در مساجد، در سال جاری بیش از ۱۲۰ برنامه قرآنی استانی و محلی برگزار کرده و موفق به ایجاد شبکه ارتباطی بین ۸۵ درصد مساجد همجوار در شهرها و روستاها شده است.

اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات مدهامتان با حضور بیش از ۳۵۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در همدان برگزار شد و ستاد هرمزگان به عنوان یکی از سه ستاد برتر در حوزه زیرساختی و ارتباطی مورد تقدیر قرار گرفت.

این موفقیت گامی بلند در مسیر مسجد محوری و تقویت هویت دینی نسل جوان در استان هرمزگان به شمار می‌رود.