به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های نمازجمعه این هفته گرگان با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: بهترین سفارش میان بندگان خدا، سفارش به تقواست. هیچ توشه‌ای برای بندگان برتر از تقوا نیست و بهترین سرانجام در پیشگاه الهی، ملاقات خداوند با لباس تقوا و پرهیزگاری است.

وی با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی و سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی (ره)، شخصیت وی را یکی از ستون‌های علمی دنیای اسلام دانست و افزود: علامه طباطبایی در فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، عرفان، ریاضیات قدیم، هیئت، تاریخ و رجال صاحب‌نظر بود. اثر ارزشمند وی، تفسیر ۲۰ جلدی المیزان، یکی از مهم‌ترین آثار علمی جهان اسلام محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه گفت: کتاب‌خوانی انسان را رشد می‌دهد و به فرد قدرت تشخیص، تحلیل، استدلال و استقلال فکری می‌بخشد. کسی که اهل مطالعه باشد، دیگر حزب باد نیست که با هر جریان و تبلیغی تغییر موضع دهد.

برقرار سپس به مناسبت ۲۶ آبان، سالروز آزادسازی سوسنگرد، پرداخت و با نقل خاطره‌ای از شهید مدنی گفت: وقتی خبر محاصره سوسنگرد به امام داده شد، ایشان بلافاصله به داماد خود، آقای اشراقی، فرمودند: اگر ظرف ۲۴ ساعت محاصره شکسته نشود، خودم به اهواز خواهم رفت. این فرمان، روحیه‌ای عجیب در رزمندگان ایجاد کرد و دقیقاً طی همان ۲۴ ساعت، حصر سوسنگرد شکسته شد.

وی افزود: کارشناسان می‌گویند اگر سوسنگرد سقوط می‌کرد، اهواز نیز سقوط می‌کرد و ادامه دفاع از خرمشهر و آبادان تقریباً ناممکن می‌شد. همین امر نشان‌دهنده حساسیت و درایت امام در مدیریت جنگ است.

امام‌جمعه موقت گرگان با اشاره به آغاز هفته بسیج، بخش‌هایی از پیام تاریخی امام را قرائت کرد و گفت: امام خمینی (ره) هشدار می‌دهند که بزرگ‌ترین ساده‌انگاری این است که تصور کنیم آمریکا از دشمنی با اسلام دست برداشته است. ایشان می‌فرمایند در سرشت آمریکا کینه نسبت به اسلام ناب محمدی موج می‌زند و نباید از دشمن غافل بود.

وی افزود: همان گونه که امام خمینی (ره) می‌فرمایند ملتی که در خط اسلام ناب، مخالف استکبار، دنیاپرستی و تحجر است، باید همگی روحیه بسیجی داشته باشند و فنون دفاعی را بیاموزند؛ زیرا تنها ملتی سرافراز می‌ماند که آمادگی دفاعی جمعی داشته باشد.