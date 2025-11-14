امام جمعه موقت گناوه: مسئولان در حل مشکلات مردم تلاش مضاعف داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی بدری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال اظهار کرد: این آیه دستورالعملی روشن به دولتمردان برای تقویت توان کشور است؛ آیه‌ای که دشمنان به آن عمل کردند اما ما مسلمانان آن‌گونه که باید، به آن توجه نکردیم.

وی افزود: امام خمینی (ره) بارها تأکید می‌فرمودند «ما می‌توانیم» و همین روحیه بود که موجب شد سپاه و ارتش در روزهای ابتدایی انقلاب به‌خوبی به این فرمان لبیک بگویند.

امام جمعه موقت گناوه با بیان اینکه امروز ایران اسلامی از نظر نظامی و قدرت موشکی و دفاعی بسیار قوی است، گفت: در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز، دشمنان شکست سختی خوردند و سیلی محکمی دریافت کردند به‌گونه‌ای که دیگر جرأت تعرض به ایران اسلامی را نخواهند داشت.

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم سیزدهم آبان امسال در جمع دانشجویان و دانش‌آموزان بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمنی آمریکا و استکبار با ما «ذاتی» است نه «مقطعی». در حالی که برخی در داخل کشور آگاهانه یا ناآگاهانه تبلیغ می‌کنند که رهبری مانع رابطه با آمریکا می‌شود؛ در حالی که اصل این رابطه امکان‌پذیر نیست، زیرا آنها با ما مخالفت ذاتی دارند؛ مگر از راه‌هایی که بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب برای تقویت کشور بیان کرده‌اند.

حجت الاسلام بدری ادامه داد: دشمن در حالی دم از مذاکره می‌زد که هم‌زمان در جریان مذاکرات به کشور ما حمله کرد و عده‌ای از هموطنان بی‌گناه، سرداران و فرماندهان ما را به شهادت رساند.

وی تأکید کرد: تمام دولتمردان، نیروهای مسلح، نظامی، انتظامی، سپاهیان و بسیجیان باید برای قوی‌تر شدن هرچه بیشتر کشور تلاش کنند، اگر قوی باشیم، دشمن جرأت نگاه بد به کشور را ندارد اما اگر ضعیف شویم، بر ما مسلط خواهد شد.

امام جمعه موقت گناوه یادآور شد: هیچ‌کس از صلح و آرامش بدش نمی‌آید اما دشمن غدار و فریبکار است و ما باید در برابر این دشمنان هوشیار باشیم.

وی با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) به نیروهای مسلح زمان خود سفارش می‌کردند که بیدار باشید؛ اگر شما خواب بروید، دشمنان بیدارند.

امام جمعه موقت گناوه جهاد و شهادت را از ارزش‌های مهم اسلامی دانست و بیان کرد: امروز ارتش، سپاه، بسیج و همه نیروهای مسلح با افتخار تحت پرچم اسلام و اوامر ولی امر مسلمین خدمت می‌کنند و اگر به شهادت برسند، فوز عظیم نصیب آنان شده است و هر کسی لیاقت شهادت ندارد.

امام جمعه موقت گناوه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به حل مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: مسئولان تلاش می‌کنند اما مردم انتظار تلاش مضاعف دارند تا وضعیت معیشت آنان بهبود یابد.

وی گفت: کارمندان و مدیران ادارات باید در تکریم ارباب‌رجوع کوشا باشند، ملت ایران در همه عرصه‌های انقلاب در میدان بوده و کوتاهی نکرده است، و انتظار می‌رود مسئولان و دلسوزان نیز روزبه‌روز در خدمت‌رسانی به این ملت تلاش بیشتری داشته باشند.