به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا شکی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به ضرورت توجه مسئولان جمهوری اسلامی به جایگاه و مسئولیتهای خود، گفت: امروز که کشور و جهان در شرایط حساسی قرار دارند، همه مسئولان باید بدانند که در حکومتی خدمت میکنند که اساس آن بر صلاح و تقواست و باید زمینهساز حکومت صالحان و ظهور حضرت مهدی موعود (عج) باشند.
وی با تأکید بر اینکه «اهل تقوا بودن» در تصمیمگیری، تعاملات اجتماعی و سیاسی از مهمترین ضرورتهای مدیریت در نظام اسلامی است، افزود: فرد باتقوا حتی در مواجهه با مخالفان خود نیز تقوا را رعایت میکند و این موضوع از نگاه دین بسیار حائز اهمیت است.
وی عدالت اجتماعی را یکی از اهداف اصلی حکومت اسلامی دانست و تصریح کرد: باید مفهوم عدالت را آنگونه که خداوند متعال اراده کرده درک و دنبال کرد. مسئولی که عدالتمحور باشد حقوق همه آحاد جامعه را در نظر میگیرد نه حقوق یک فرد یا گروه خاص را.
حجتالاسلام شکی، صداقت در گفتار و رفتار را از مهمترین ویژگیهای مدیران عنوان کرد و گفت: مسئولیتپذیری بدون صداقت امکانپذیر نیست. قرآن کریم اعلام کرده است که انسان در قیامت نسبت به وظایف خود باید پاسخگو باشد.
امام جمعه موقت گلپایگان همچنین بر خالصانه بودن خدمت در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: هر خدمتی که برای خدا انجام شود باقی میماند و ارزش حقیقی پیدا میکند، اما خدمات دنیایی و ظاهری ماندگار نخواهد بود.
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