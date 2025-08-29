جمهوری اسلامی در برابر هر کنش دشمن واکنشی قاطع خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی امام جمعه گلپایگان درخطبه‌های نماز جمعه ۷ شهریور با تأکید بر ضرورت استفاده درست مسئولان از فرصت خدمتگزاری، گفت: مسئولیت در هر سطحی، چه امام جمعه باشد چه فرماندار، استاندار، وزیر یا مسئول یک اداره، فرصتی محدود برای خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات جامعه است. این فرصت به سرعت پایان می‌یابد و آن‌گاه بار سنگین مسئولیت اخروی بر دوش ما خواهد بود. اگر کوتاهی کرده باشیم، خسارت بزرگی نصیب ما می‌شود و اگر هم درست عمل کرده باشیم باز حسرت می‌خوریم که چرا بیش از این بهره نگرفتیم.

وی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در حمایت و تقویت دولتمردان افزود: رهبر معظم انقلاب همواره حامی دولت‌ها بوده‌اند؛ هرچند توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و رویکرد دولت‌ها متفاوت بوده است، اما در مجموع دعای خیر و حمایت قاطع رهبری همواره پشتوانه‌ای برای دولتمردان بوده و هست. این یک درک درست و دقیق است که حتی در صورت نقد به عملکردها، مسئولیت سنگین خیرخواهی و دعا برای توفیق دولت‌ها از دوش ما برداشته نمی‌شود.

حجت الاسلام کرامتی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و انسجام هستیم و دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه در داخل هستند. گاهی این وحدت‌شکنی از بیرون اردوگاه نظام صورت می‌گیرد و گاهی متأسفانه در درون، با انتشار بیانیه‌های ساختارشکنانه یا مواضعی که در راستای اهداف دشمن است. همه ما باید مطیع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم و مراقب باشیم انسجام کشور آسیب نبیند.

به گفته وی: کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه به همراه رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر بار دیگر موضوع اسنپ‌بک یا همان سازوکار ماشه را مطرح کرده‌اند. آنان به بهانه‌هایی همچون عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، در تلاش‌اند جمهوری اسلامی را ناقض برجام معرفی کنند و با سوءاستفاده از امتیازی که به‌اشتباه و با غفلت در معاهده برجام قرار داده شده، زمینه بازگرداندن تحریم‌ها و قرار گرفتن کشورمان ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه اروپایی‌ها عملاً در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام هیچ اقدامی در جهت اجرای تعهداتشان نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: این کشورها حقیقتاً گستاخ هستند، و در حالی‌که هیچ‌گاه به وعده‌های خود عمل نکردند و کوچک‌ترین قدمی برای حفظ برجام برنداشتند، امروز جمهوری اسلامی را که به تعهداتش پایبند بوده، متهم به عدم همکاری می‌کنند و خواستار بازگشت تحریم‌های گسترده می‌شوند.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر غربی‌ها و مطرح شدن دوباره مکانیسم ماشه یادآورشد: اگر این سازوکار علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شود، قطعاً جمهوری اسلامی از معاهده NPT خارج خواهد شد و این درس بزرگی برای دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمنان از صداقت و اخلاق سیاسی جمهوری اسلامی سوءاستفاده می‌کنند، افزود: این یک پیام روشن است برای کسانی که خصومت با جمهوری اسلامی دارند؛ جمهوری اسلامی در برابر هر کنش دشمن، واکنشی قاطع و متقابل اتخاذ خواهد کرد و به لطف الهی این اقدام عملی خواهد شد.